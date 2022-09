অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত এতিয়াও ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দল-সংগঠন সমূহ । কেবিনেটত লোৱা হঠকাৰী সিদ্ধান্তত আজি জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ।

নগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা (Kidnapping Case in Nagaon)। কিশোৰীক অপহৰণ কৰি উপৰ্যুপৰি নিৰ্যাতন । অপৰাধীয়ে দিন-দুপৰতে চহৰৰ মাজত পেলাই থৈ গ'ল কিশোৰীক ৷

ছয় বছৰত সৰ্বাধিক ৮১১ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছে এনডিএফবিত (811 youth joined NDFB in last 6 years) । আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে ২০৩গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে (203 youth joined ULFA in last 6 years) । ১৬৪ গৰাকীয়ে এনএলএফবিত, ৩৫১ গৰাকীয়ে পিডিচিকে আৰু ৩২ গৰাকীয়ে যোগদান কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইউপিআৰএফত । ছয় বছৰত মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ২৩ টা উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ ৭৯৩৫ গৰাকী সদস্য ।

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পত্তি পুঁজিপতিক বিক্ৰী কৰি দেশৰ অৰ্থনীতি গতাই দিয়াৰ চক্ৰান্ত ৰচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰাইজৰ দলৰ নেতা দুজনে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্থাৱনাত উল্লেখিত সমাজবাদ শব্দক উলাই কৰি সংবিধানক অপমান কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই ৷

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অধ্যক্ষতাত ২০১৭ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰত Dredging corporation of India আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰ নদীত খনন কৰাৰ বাবে এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল । কিন্তু এইবোৰ চৰকাৰী ফাইলতে আৱদ্ধ হৈ আছে ।

বিস্কুট চুৰি কৰাৰ অপৰাধত এটি কিশোৰক কৰা হৈছিল নিৰ্মম অত্যাচাৰ (Police thrash minor for stealing biscuits in Morigaon৷ লাহৰীঘাটৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই সংঘটিত কৰা উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে(National Human Rights Commission) ৰায়দান কৰিছে ৷ ভুক্তভোগী কিশোৰটিৰ পৰিয়ালক 25 হাজাৰ টকা ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ৷

ভাৰতৰ মহান অভিযন্তা,ভাৰতৰত্ন ছাৰ মোক্ষগুন্দম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্মদিন ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়(Engineers day) । ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতি বছৰে ৪ মাৰ্চত ইউনেস্কোৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় বিশ্ব অভিযন্তা দিৱস ।

ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেচনেল, শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে আজি তেজপুৰ জয়মতী পথাৰৰ পৰা ক'ৰ্ট চাৰিআলিলৈ এক গণ বিক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে (Voters Party International protest at Tezpur) । বিভিন্ন অঞ্চলত থলুৱা লোকক উচ্ছেদ কৰি সেই ভূমি পুঁজিপতিক গটোৱাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

জলসিঞ্চনৰ আঁচনিৰ পাইপে জ্বলাকলা খুৱাইছে হোজাই জিলাৰ যমুনাচিতবাসীক ৷ হোজাই জিলাৰ যমুনাচিত অঞ্চলত বিগত প্ৰায় 12 বছৰ পূৰ্বে এক জলসিঞ্চন আঁচনিৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিল (Irrigation scheme not completed last 12 years)৷ কিন্তু সমন্বয়ৰ অভাৱত এই জলসিঞ্চন আচঁনিৰ কাম মাত্ৰ ৩০ শতাংশমান কাম কৰিয়েই গা এৰা দিয়ে চৰকাৰী লোকে ৷

জয়া কলিতাৰ পাচত এইবাৰ নগেন ডেকা ৷ 2020 বৰ্ষতে নগেন ডেকাই কৰা জনসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা অভিযোগ বৰ্তমান চৰ্চালৈ আহিছে (Nagen Deka reaction on BJP President Bhabesh Kalita) ৷ পূৰ্বতে নগেন ডেকাই ভৱেশ কলিতাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত বৰ্তমান নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ৷