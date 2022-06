অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই (Flood situation of Assam)। এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৩১.৫ লাখ লোক বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । একে সময়তে অসমত ৰাজ্যখনত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বান সম্পৰ্কীয় ঘটনাত ১২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ চহৰৰ বেছিভাগ অঞ্চল যোৱা ১০ দিন ধৰি জলমগ্ন হৈয়ে আছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব একনাথ সিন্দে ৷ আজি সন্ধিয়া ল’ব শপত ৷ সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপি নেতা দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে ৷ একনাথ সিন্দে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা চাওঁ আহক...

মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in Manipur) । মণিপুৰৰ টুপিল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত 7 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় (Indian army personal lost lives in Landslide in Manipur)৷ ভাৰতীয় সেনাৰ 107 টেৰিটৰিয়েল গোটৰ টুপিল ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পুৱতি নিশা ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় (Landslide near Tupil train station in Manipur) । অৱশ্যে সেনাৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷

বানত বিধ্বস্ত বজালী জিলালৈ ২ কোটি টকা, কাছাৰ জিলালৈ ৫ কোটি টকা, বিজনী মহকুমালৈ ৩০ লাখ টকা, দক্ষিণ শালমৰালৈ ১ কোটি টকা, বাক্সা জিলালৈ ২ কোটি টকা, ওদালগুৰি জিলালৈ ২ কোটি টকা আৰু কৰিমগঞ্জ জিলালৈ ২ কোটি টকা বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে (Assam flood relief distribution to Districts) ।

গুজৰাটৰ স্কুলত প্রথম শ্রেণীৰ পৰাই বাধ্যতামূলক হ'ব পাৰে সংস্কৃত বিষয় (Sanskrit may mandatory from class I in gujarat schools) । শীঘ্ৰেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেৱক সংঘই (RSS) হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা বুলি প্ৰকাশ ।

বিধ্বস্ত উজনিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (Allegation of corruption in road construction) ৷ বহিঃৰাজ্যৰ চালকে বৰ্ণনা দিলে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা ছবি ৷ 4 ঘণ্টাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ চালকক লাগে 9 ঘণ্টা ৷

গোৱালপাৰাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত(DGP Bhaskar Jyoti Mahanta in Goalpara) । অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিখন থানাৰ বাবে শক্তিশালীৰূপত বিশেষ শিশু আৰক্ষী গোটৰ প্ৰতীকীৰূপত শুভ উদ্বোধন কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই(Special Juvenile Police Unit) ।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সত্যচাই জিলাৰ তাদিমাৰি মণ্ডলৰ চিলাকোণ্ডায়াপল্লীত অঘটন(Tragic incident took place Chillakondayyapally at Satyasai district in Andhra Pradesh)। অটোৰে গৈ থাকোতেই জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ পাঁচগৰাকী মহিলা ।

বান পৰ্যালোচনা বৈঠকত বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্তক ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ লগত ভালদৰে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ (Flood situation in Barpeta)।

উদয়পুৰৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল বিভিন্ন ৰাজ্য । হোজাই জিলাত বজৰং দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Bajrang Dal protest in Hojai)। উদয়পুৰৰ লোমহৰ্ষক ঘটনাত জড়িত দুই জেহাদীক ৰাজপথত ফাঁচী দিয়াৰো দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।