অসমত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰে চেৰ পেলালে ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰক (Covid infection rate of Assam higher than national level) । বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই হ’ল ৭.৭৯ শতাংশ হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ ৪ শতাংশ । বিগত দহ দিনত অসমত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ৫২৮জন লোক । বানাক্রান্ত লোকসকলৰ আশ্রয় শিবিৰসমূহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হ’লে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷

৪৮ ঘণ্টাৰ চিন্তন-মন্থন অধ্যায়ৰ প্ৰস্তুতিৰ পিছত ৩৪৫ জনৰ ভিতৰত ৩০০ জন বিজেপি নেতাই ৰাজনৈতিক কৌশল নিৰ্ধাৰণৰ বাবে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হৈছে (300 BJP leaders arrived in Hyderabad) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত (Prime Minister Narendra Modi expected to arrive by evening) অনুষ্ঠানস্থলী International Convention Centre-ত উপস্থিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনস্থলীত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে তাত চলি থকা উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰ্যালোচনা কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ভূমিস্খলনৰ(Manipur landslide) এই ঘটনাক মণিপুৰৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেয়া ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছে । ভূমিস্খলনত ৮১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু । মৃত্যু হৈছে ১৮ গৰাকী সেনাৰ ।

শেহতীয়াকৈ বন্ধৰ দিনকেইটা পৰিয়ালৰ লগত উপভোগ কৰিবলৈ বলীউড তাৰকা শ্বাহিদ কাপুৰে পত্নী মীৰা কাপুৰৰ সৈতে চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণলৈ গৈছিল৷ চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণৰ পিছতে দম্পতীহালে ইটালীলৈ উৰা মাৰাৰ পিছতে মীৰাই কেইখনমান আকৰ্ষণীয় ফটো সংবাদ মাধ্যম যোগে শ্বেয়াৰ কৰে ৷

Huma Qureshi never fails to cast a spell with her sartorial choices. In keeping with her impeccable fashion streak, the actor keeps lighting up Instagram very often. Scroll ahead for stunning pictures of the Gangs of Wasseypur star.

কেৱল চৰকাৰী চাকৰিতে নহয়, চাকৰিৰ পদোন্নতিতো অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাব সংৰক্ষণৰ সুবিধা (SC and ST employees will get reservation in Job promotion) । উক্ত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ আওতাতেই ৮,০৮৯ জন চৰকাৰী কর্মচাৰী তথা বিষয়াৰ পদোন্নতিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জাতি (Schedule Cast) আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ (Schedule Tribe) সংৰক্ষণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্র মোডী চৰকাৰে ।

মালয়েছিয়ান অপেনত খালী হাতেৰেই অভিযান সামৰিলে ভাৰতীয় শ্বাটলাৰসকলে । অন্তিম ভৰসা পিভি সিন্ধু আৰু এইছএছ প্ৰণয়ে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰাই বিদায় মাগিলে মালয়েছিয়ান অপেনৰ পৰা (PV Sindhu and HS Pranay loses quarterfinals in Malaysian Open) ।

শনিবাৰে কামৰূপ জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ উকিয়ামত অৱস্থিত উকিয়াম ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চৌহদত উকিয়ামসহ ২৬ খন গাঁও উন্নয়ন সমন্বয় সমিতিৰ সৈতে স্থানীয় ৰাইজে নৱনিযুক্ত উকিয়ামৰ গাঁওবুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় (Villagers of Ukium protest against newly appointed headman) ৷

সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ ভুক্তভোগী জনতাই চৰকাৰক মথাউৰি নিৰ্মাণ তথা গাইড বান্ধৰ জৰিয়তে বানৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ এনে সময়তে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ এখন গাঁৱত বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে বান্ধি দিয়া মথাউৰি তথা গাইড বান্ধে গাঁওবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

লোকবাদ্যৰ সাধক, ঢোল সম্ৰাট তুলসী ওজা আৰু নাই । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত শণিবাৰে পুৱা ৬ বজাত মৃত্যু হয় লোকবাদ্যৰ সাধক গৰাকীৰ । গুৱাহাটীৰ বি. বৰুৱা কেন্সাৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত প্ৰায় ৯০ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ওজাৰ (Tulasi Ojha passes away)।