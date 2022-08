গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্রকল্প ৰূপায়ণৰ নামত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ কেংলেকাৰী আৰু অনিয়ম (Scam in Guwahati Smart City project)। গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্রকল্প ৰূপায়ণৰ নামত ৩৬৪ কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ অসমে । স্মার্ট চিটীৰ পুঁজি ব্যয়ৰ পুংখানুপুংখ হিচাপ আৰু প্ৰতিটো শিতানৰ কামৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ তদন্ত চি বি আইৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আপয়ে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ত উদ্ধাৰ হৈছে এখন সন্দেহজনক নাও (Boat with weapons found along coast) ৷ নাওখনৰ পৰা জব্দ হৈছে AK 47 সহ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৷ সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ উদ্দেশ্যে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী গোটে নাৱেৰে অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ ৷

নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা ৷ বিহপান কৰি আত্মহত্যা কৰিলে দীপুল শইকীয়া নামৰ এজন লোকে (Man committed suicide) ৷ আশ্চৰ্যজনকভাৱে দুই সন্তানকো নিজ হাতেৰেই বিহ খুৱালে লোকজনে (Father gave poison to son) ৷

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন(CAA) আৰু পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত জনতা ভৱনত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ সংবাদমেল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ CAAৰ নামত অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছে। সকলো ৰাজ্যতে এটা নিৰ্দ্দিষ্ট শতাংশত আন ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰে ।

আজি পহিলা ভাদ । হৰি নামৰ ধ্বনিৰ মুখৰিত ৰাজ্যৰ নামঘৰ-মন্দিৰ ৷ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰীতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ(Mahapurush Sri Sri Madav deva) ৷

অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ অন্যতম লোকবিশ্বাস হৈছে পানীতোলা সবাহ (One of folk beliefs of Chutiya community Panitola Sabah) । উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিং অঞ্চলত সম্পন্ন হয় এই পানীতোলা সবাহ (Panitola Sabah at Saring in Sivasagar) ।

কাজিৰঙাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Bus accident in Kaziranga) ৷ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাতিঁত থকা কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে এখন যাত্ৰীবাহী আলট্ৰা বাছে ৷ তেজপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত AS05AC1116 নম্বৰৰ বাছখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ এই বাছ দুৰ্ঘটনাত কেবাগৰাকী লোক আহত হয় (Many people injured in bus accident) ৷

বিলাসীপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চৰম অপমান(National flag insulted in Bilasipara) । ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ নহয় ১৮ আগষ্টলৈ উৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা । ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে লাগি থকা জমদুৱাৰস্থিত চাপৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আৰু আটা মিলত সংঘটিত হৈছে এই নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা ।

কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা (Child death at Kalgachia) ৷ সমনীয়াৰ লগত খেলি থকাৰ সময়তে পানীত পৰি মৃত্যুক সাৱতে এটি 18 মহীয়া শিশুৱে ৷

বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অহা ধন অপব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৷ ২০১৫/১৬ বৰ্ষতে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ পৰা বিদ্যালয়খনত পকী গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ২১ লাখ টকা আৱণ্টন দিছিল ৷ কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক বিষ্ণু দত্তই ঠিকাদাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ গৃহটো নিৰ্মাণৰ কাম নকৰাৰ ফলত আজিও গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল (Headmaster accused of misappropriating funds for construction of school) ৷