বিগত কেইবামাহ ধৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধখনৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব তাৰ নিশ্চয়তা নাই (Russia-Ukraine war)। পৰস্পৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সামৰিক শক্তি । ইয়াৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ লিচিচানস্ক চহৰ দখল কৰিলে ৰাছিয়ান বাহিনীয়ে। ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য়।

উদয়পুৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত এ টি এছে আৰু চাৰিজন অভিযুক্তক আটক কৰিছে । ইয়াৰে দুজন অভিযুক্তই হত্যাকাৰী ঘাউছ মহম্মদক পাকিস্তানলৈ পঠিয়াইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । সম্প্ৰতি অভিযুক্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এ টি এছে ।

কুল্লু বাছ দুৰ্ঘটনাত ১২ জনৰ মৃত্যু আৰু ৩ জন আহত (Kullu bus accident)। ৰাজ্য চৰকাৰে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে ৷

আৰজেডিৰ প্ৰধান লালু প্ৰসাদ যাদৱে দেওবাৰে সন্ধিয়া চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰাত তেওঁ কান্ধ আৰু ককালত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ নিশা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত জৰুৰীকালীনভাৱে পাটনাৰ পাৰছ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসা প্ৰদানৰ পাছত চিকিৎসালয়ৰ তেওক ঘৰলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় (Lalu Yadav Admit in Paras Hospital)।

সন্মানীয় এইজিছ ফেডাৰেল লাইফ ইঞ্চিউৰেন্স আই এ ইউ 24 ঘণ্টীয়া আল্ট্ৰা মাৰাথন চেম্পিয়নশ্বিপত (Aegis Federal Life Insurance IAU 24 Hour Ultra Marathon Championship) ভাৰতীয় দলে পুৰুষৰ দলগত আৰু ব্যক্তিগত শ্ৰেণীত সোণৰ পদক (India won gold medals) জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, মহিলাৰ দলগত শ্ৰেণীত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে (Silver medal in the women's team category) ।

ডেনমার্কৰ ৰাজধানী কোপেনহেগেনৰ (Danish capital Copenhagen) এটি শ্বপিং মলত বন্দুকধাৰীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনিজন । আনহাতে, আন কেইবাজনো আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে । আহতসকলৰ ভিতৰত তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ(Erosion in Assam) । সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীতো খহনীয়াত ঘৰ-ভেটি হেৰুৱাই দিশহাৰা শ শ পৰিয়াল । খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়াত গৃহহীন হোৱা লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ(Erosion affected area inspection MP Abdul Khalekar) ।

দূৰ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথত থকা সকলো বাধা । সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়লাভ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ (Eknath Shinde government passed majority mark) । ৰাহুল নাৰ্ভেকাৰক মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ (Rahul Narvekar Maharashtra new Assembly speaker) এদিন পিছতে আন এক সাফল্য লাভ সিন্দেৰ ।

হোজাইৰ ছোনিয়া ৰংপিপীয়ে বেংককত আগন্তুক ৫ ৰ পৰা ৮ আগষ্টত হ’বলগীয়া ইণ্ডো -থাই ইণ্টাৰনেচনেল ফুটছাল কাপ-২০২২ প্ৰতিযোগিতাখনত (Indo-Thai International Futsal Championship 2022) ভাৰতীয় মহিলা ফুটছাল দলৰ বাবে বাছনি লাভ কৰিছে ।

পৰিচালক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা লীনা মণিমেকলাইৰ তথ্যচিত্ৰ ‘কালি’ৰ পোষ্টাৰক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ( Leena Manimeklais film 'Kali' has sparked lot of controversy on social media)। ক্ষুব্ধ ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক টেগ কৰি এই পোষ্টাৰ আৰু ছবিখনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।