চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এনইইটি পিজিৰ কাউঞ্চিলিঙৰ বিতৰ্কৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এনইইটি পিজিৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা নহ'ব (NEET PG 22 exam will no be postponed)। পৰীক্ষা পিছুৱাই যোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ নাটনি হ'ব আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব ।

নিৰ্বাচনী চমক সৃষ্টিৰ বাবে তেজপুৰৰ উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন কৰা হৈছিল নেকি ? জানিব পৰা মতে উৰণীয়া সেঁতু নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়াও প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পৰা অনুমতি পোৱা নাই চৰকাৰে (Govt is yet to get permission to construct flyover)। তেনেহ'লে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কি যুক্তিত উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন কৰিছিল ? চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া ।

তীব্ৰ সংকটত পৰা কংগ্ৰেছ দলে নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে (New plans of Congress party)। দলত ৫০ বছৰ তলৰ নেতাই বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব । পৰিয়ালৰ এজন ব্যক্তিয়েহে পাব নিৰ্বাচনী টিকট । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আৰু নতুন কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে দলটোৱে ?

মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ নিজৰ কোঠাত উদ্ধাৰ অভিযন্তা মৃণাল কলিতাৰ মৃতদেহ (Dead body recovered in Guwahati)৷ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, অফিচৰ অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবেই চুৰিৰে নিজে ডিঙি ৰেপি আত্মহত্যা কৰে অভিযন্তাগৰাকীয়ে ৷

পলাতক আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন দাউদ ইব্ৰাহিমৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত অপৰাধ চিণ্ডিকেটৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ আৰু বিত্তীয় লেনদেন চম্ভালি থকাৰ অভিযোগত NIA ৰ এটা দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছোটা শ্বাকিলৰ দুই সহযোগীক (NIA arrests Chhota Shakeel's two aides) ৷

শত্ৰুপক্ষৰ সন্মুখত আন এক প্ৰত্যাহ্বান । এতিয়াৰে পৰা ভাৰতে অতি দূৰত্বত থকা শত্ৰুকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব । Su-30 MKI যুঁজাৰু বিমানৰ পৰা ব্ৰাহ্ম'ছ এয়াৰ লঞ্চ মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভাৰতে (BrahMos air launched Missile from Su 30 MKI fighter aircraft)। শেহতীয়া এক পৰীক্ষণৰ পাছতে দেশজুৰি বায়ু সেনাক প্ৰশংসা ।

ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এতিয়া চলিছে গুণোৎসৱ(Gunavatsava is going on in every school in Assam) । গুণোৎসৱ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে ৰহাত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত । পিছে ৰহা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্তক ধমক দিলে মন্ত্ৰী মহন্তই(Minister Keshab Mahanta threatens MLA Shashikant) । বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে বিধায়কগৰাকীক ধমকি দিয়ে মন্ত্ৰী মহন্তই । কিন্তু কিয় বিধায়কগৰাকীক ধমক দিলে মন্ত্ৰী মহন্তই ৷ জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবাদন...

বৃহস্পতিবাৰে বহু পঁজাত জ্বলিল আশাৰ বন্তি(Assam police recruitment results out on Thursday) । পূৰ্ণতা পালে বহু নিবনুৱাৰ সপোনে (Ray of hope in many homes)। একেদৰে লখিপুৰৰ এখন ঘৰটো বৈছে আনন্দৰ বন্যা । পকৰি বেছি ঘৰ চলোৱা বিমান দাসে পালে কনিষ্টবলৰ চাকৰি । মাতৃৰ দুচকুত আনন্দৰ চকুলো ।

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav 2022) ৷ তেনে সময়তে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজিলৈকে নাই পৰ্যপ্ত সুবিধা ৷ সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...

এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ কথা আপুনি নিশ্চয় শুনিছে । এই দুঃসাহসিক অভিযান সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় । কিন্তু এবাৰ দুবাৰ নহয় ১০ বাৰকৈ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাটো এজন লোকৰ বাবে সম্ভৱনে ? তাকো এগৰাকী মহিলা ৷ কিন্তু এইয়া সত্য ৷ এগৰাকী নেপালী মহিলাই ১০ বাৰকৈ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰি অভিলেখ গঢ়িছে (Sherpa woman climbs Everest for 10th times)। কোন এইগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ সফলতাৰ আঁৰত কাহিনী কি, জানো আহকচোন...