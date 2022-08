প্ৰতিবাদ আৰম্ভ নৌহওঁতেই যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰে হতাহতি আৰক্ষীৰ

বুধবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত (protest of Assam Jatiytabadi Yuva Chatra Parishad) আৰক্ষীয়ে পদপথতে টনা-আঁজোৰা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীক । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নৌহওঁতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (AJYCP protest against Assam Government new education system) ।

শোচনীয় অৱস্থাত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পর্যালোচনা বৈঠকত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ শোচনীয় ছবি(real picture of Assam education sector)। বিষয় অনুপাতে শিক্ষক নাই ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ত । এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে ৩,৭১৬ খন বিদ্যালয় । খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ ২৮ হাজাৰৰো অধিক পদ । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে ৩৯,২৭৬ গৰাকী অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ।

পেহেলগামত নিহত আইটিবিপিৰ জোৱানক পুষ্পমাল্যৰে বিদায়

জম্মু-কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম অঞ্চলত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা 7 গৰাকী আই টি বি পিৰ জোৱানক পুষ্পমাল্য অৰ্পণ অনুষ্ঠান বুধবাৰে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত হয়(Wreath laying ceremony of ITBP jawans) ৷ পুষ্পমাল্য অৰ্পণ অনুষ্ঠানত জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই(J-K LG Manoj Sinha) অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম অঞ্চলত মঙলবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িয়াই অনা এখন যাত্ৰীবাহী বাছ(Bus falls into gorge in Pahalgam) ৷

নাহৰকটীয়াত ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ নতুন মোৰ

নাহৰকটীয়াত ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ (Girl student suicided in Naharkatia) । আত্মহত্যা নহয়, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ দীক্ষিতা গগৈক । শেহতীয়াকৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ এজেহাৰৰ ভিত্তিত নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰক (Naharkatia police arrested one person related with murder) ।

জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সোণাৰি

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সোণাৰি(AJYCP protest at Sonari) ৷ পৰিবৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ গাদী দখল কৰা ৰাজ্যৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ দিনত সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিদিনে ৰাজপথত নামিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদী জনতা । বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা কিছুমান হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনসমূহ । আজি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(AJYCP oppose Assam Cabinet decisions) ।

CAA বাতিলৰ দাবীত আগৰতলাত টি এছ এফৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

ত্ৰিপুৰাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ লগতে খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু আন্ত:ৰাজ্য়িক পাৰপত্ৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ । প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টুইপ্ৰা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচনে(Twipra Students Federation)।

কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ গুলাম নবী আজাদৰ

কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা গুলাম নবী আজাদৰ ৷ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ এই পদক্ষেপে জম্মু--কাশ্মীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ সংকেত দিছে(Internal Strife in the J K unit of Congress) ৷ জম্মু কাশ্মীৰৰ নৱগঠিত সমিতিখনক লৈ অসন্তুষ্ট আছিল গুলাম নবী আজাদ ৷

ব্ৰিটিছ ফুটবল ক্লাব মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড কিনিব এলন মাস্কে

এইবাৰ ব্ৰিটিছ ফুটবল ক্লাব মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড ক্ৰয় কৰিবলৈ মন মেলিছে টুইটাৰৰ গৰাকী এলন মাস্কে(Elon Musk says buying British football club Manchester United) ৷ অৱশ্যে বিনিয়োগৰ পৰিমাণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

জিলা চিকিৎসালয়ত Critical Care Block স্থাপনৰ আহ্বান ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ড০ মনসুখ মাণ্ডৱিয়াৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক (Union Health Minister review meeting)। বৈঠকত জিলা চিকিৎসালয়ত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ব্লক স্থাপনৰ বাবে অনুৰোধ জনায় ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাই । ৰাজ্যখনৰ সকলো উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে পকী ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে আৱণ্টন কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈও দাবী জনায় ।

WhatsApp ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে আহিল এক বিশেষ এপ

উইণ্ড'জ (Windows) ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ উইণ্ড’জত মেটাৰ মালিকানাধীন হোৱাটছএপৰ নতুন এপৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ফোন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্ৰেৰণ বা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মেছেজ ৷ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফটো, ভিডিঅ'জ(WhatsApp update on Microsoft Store) ৷