ডেনমার্কৰ ৰাজধানী কোপেনহেগেনৰ (Danish capital Copenhagen) এটি শ্বপিং মলত বন্দুকধাৰীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনিজন । আনহাতে, আন কেইবাজনো আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে । আহতসকলৰ ভিতৰত তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ(Erosion in Assam) । সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীতো খহনীয়াত ঘৰ-ভেটি হেৰুৱাই দিশহাৰা শ শ পৰিয়াল । খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়াত গৃহহীন হোৱা লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ(Erosion affected area inspection MP Abdul Khalekar) ।

দূৰ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথত থকা সকলো বাধা । সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়লাভ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ (Eknath Shinde government passed majority mark) । ৰাহুল নাৰ্ভেকাৰক মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ (Rahul Narvekar Maharashtra new Assembly speaker) এদিন পিছতে আন এক সাফল্য লাভ সিন্দেৰ ।

হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Bus accident in Sainj valley of Kullu) ৷ এখন বাছ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ বাগৰি পৰাৰ ফলত 10 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা ৷

কলিয়াবৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকো সাপসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক (Keko Snake Smuggler detained at Kaliabor)৷

বাংলা বোলছবিৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ প্ৰখ্যাত বাংলা ছবি পৰিচালক তৰুণ মজুমদাৰৰ দেহাৱসান (Famous bengali director Tarun Majumdar passes away)৷ 99 বছৰ বয়সত হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কিংবদন্তি পৰিচালকগৰাকীয়ে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ তুংগত । এই উদ্দেশ্য়ে ৫ জুলাইত ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুই (Droupadi Murmu will visit Tripura)। এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্য়ম ফেচবুকত উল্লেখ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃমানিক সাহাই ।

৬৫ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী ১২ বছৰীয়া কিশোৰী (Minor girl Sexually harassed by old man) ৷ 1000 টকা আৰু কণী দিয়াৰ প্ৰলোভন দি অশ্লীল প্ৰস্তাৱ কিশোৰীক ৷

গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নামত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি ভাইৰেল হ'ল আৰক্ষীৰ অডিঅ' কল ৷ ধৰ্ষণ আৰু অপহৰণৰ গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নামত 50,000 হাজাৰ টকা বিচাৰি জালত পৰিল আৰক্ষী কনিষ্টবল (Nogaon Police constable accused for seeking bribe) ৷ ধৰ্ষণৰ গোচৰ থানাতে শেষ কৰি দিব পাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

পৰিচালক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা লীনা মণিমেকলাইৰ তথ্যচিত্ৰ ‘কালি’ৰ পোষ্টাৰক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ( Leena Manimeklais film 'Kali' has sparked lot of controversy on social media)। ক্ষুব্ধ ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক টেগ কৰি এই পোষ্টাৰ আৰু ছবিখনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।