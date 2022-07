নোবেলজয়ী অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেন ক'ভিডত আক্ৰান্ত (Amartya Sen Covid Positive)। ইতিমধ্য়ে তেওঁক কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (Admitted for treatment at Shantiniketan in Kolkata)।

ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া সভা (BJP official meeting at Dibrugarh)। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে গেৰুৱা বাহিনীৰ বহু নেতা-মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব । বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বৈঠকত ।

অহা 5 বছৰত ভাৰতত নিষিদ্ধ হ’ব পেট্ৰ’ল(Petrol will be banned in India after 5 years) ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকোলাত ড৹ পঞ্জাৱৰাও দেশমুখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷ অনুষ্ঠানত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 'বিজ্ঞান চিকিৎসক' উপাধি ।

মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি সন্ধিয়া দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্য়খনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰে (CM Dr Himanta Biswa Sarma Meet home minister Amit Shah At Delhi)। মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি সম্পৰ্কে মৌখিকভাবে অৱগত কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ।

দুজন ব্যাতিক্ৰমী যুৱক ৷ চেলুনৰ ব্যৱসায় কৰি উলিয়াইছে শিক্ষাৰ খৰচ ৷ মনত আগ্ৰহ আৰু প্ৰৱল ইচ্ছা যুৱক দুজনৰ ৷ ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে অধ্যয়ন ৷

টুইটাৰ আৰু টেছলাৰ মুৰব্বী এলন মাস্কৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘাতৰ । মাস্কে বিচৰা ধৰণে তথ্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই টুইটাৰে । যাৰ বাবে টুইটাৰ ক্ৰয়ৰ চুক্তি বাতিল কৰিছে এলন মাস্কে (Elon Musk terminates USD 44 billion deal for Twitter)। যোৱা এপ্ৰিল মাহত মাস্কে টুইটাৰ ক্ৰয়ৰ ঘোষণা কৰিছিল ।

অসমত বিগত ২৪ ঘন্টাত নতুনকৈ ২৯৪গৰাকী কৰ'নাত আক্ৰান্ত (Covid infection increased in Assam)। কামৰূপ মহানগৰত কৰ'না আক্ৰান্ত দুজনৰ মৃত্যু । ৰাজ্যত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ১৩৭০গৰাকীলৈ বৃদ্ধি । ইয়াৰ মাজতে ক'ভিডৰ এই সংক্ৰমণক লৈ আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্রয়োজন নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । ক'ভিডৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে সাজু ।

এফালে বান আনফালে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি ৰাজ্যত ক’ভিডৰ লগতে জাপানী এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগুৰ আতংক । আমগুৰিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তত হৈ এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু (One minor girl died of Japanese encephalitis) ৷

১৭৯০ নং চৰ দিগজানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ বিতৰণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে (Midday meal scam in Barpeta)। এই অভিযোগ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ পুৰণি সদস্য আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আনিছে ।

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্লাষ্টিক বিৰোধী অভিযান(Anti-plastic drive begins in Assam) । এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিক বেগ বিক্ৰী তথা ব্যৱহাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পাছতেই সষ্টম হৈছে নাজিৰ মহকুমা প্ৰশাসন(Government ban on use of plastic) । শনিবাৰে নাজিৰা পৌৰসভা আৰু নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনে অভিযান চলাই দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গুডামৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ট্ৰাকে ট্ৰাকে প্লাষ্টিক বেগ ।