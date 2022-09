প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে মুকলি কৰিলে গান্ধীনগৰ-মুম্বাই বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল

মুকলি কৰা হ’ল গান্ধীনগৰ-মুম্বাই বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে মুকলি কৰে বিশেষ ৰে’লখন ৷

কোকৰাঝাৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত এজন

ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে (Durga Puja preparation)। তাৰ মাজতে কোকৰাঝাৰত নিশা গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing in Kokrajhar)। গুলীবিদ্ধ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ জেহৰুল শ্বেখ নামৰ এজন লোক । সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক কোকৰাঝাৰ ৰূপনাথ ব্রহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

বাতিল হ’ল অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া যোগদান কাৰ্যসূচী

স্থগিত কৰা হ’ল বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৷ 8 অক্টোবৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই কাৰ্যসূচী (BJP joining programme cancelled)৷

কাবুলৰ ছিয়া অঞ্চলত বিস্ফোৰণ

আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলৰ ছিয়া অঞ্চলত শুকুৰবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক বিস্ফোৰণ (Blast in Shiite area of Kabul) ৷ দেশখনৰ অভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰালয়ৰ তালিবান নিযুক্ত মুখপাত্ৰ আব্দুল নাফি তাকোৰে এই ঘটনাৰ কথা সদৰি কৰে ৷

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত: RBI ৰ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিকাশৰ পূৰ্বানুমান ৭ শতাংশ হ্ৰাস কৰিছে

উন্মোচন কৰা হ'ল চলিত বৰ্ষৰ পঞ্চম মুদ্ৰা নীতি । চলিত বৰ্ষৰ পঞ্চম মুদ্ৰা নীতি উন্মোচন কৰিয়েই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বিকাশৰ পূৰ্বানুমান ৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কে(RBI cuts growth forecast) ।

কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দৌৰত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও, আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন-পত্ৰ

ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব (Mallikarjun Kharge joins Cong prez race)।

গুৱাহাটীত ৰে’ল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 32 টা ম’হ ভৰ্তি ট্ৰাক

গুৱাহাটীত ম’হ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ ৷ গুৱাহাটীৰ বামুনিমৈদামৰ নিউ গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেচনত (New Guwahati Railway Station) বহিঃৰাজ্যৰ পৰা চোৰাংভাৱে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল 32 টা ম’হ (Buffalo seized by New Guwahati Railway Police) ৷

কলকাতা আৰক্ষীয়ে ভূপালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই অল-কায়দা সদস্যক

ভূপালৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুই সন্দেহজনক অল-কায়দা সদস্যক(Al Qaeda terrorists arrested in Bhopal) ৷ কলকতা বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে আটক কৰে সন্ত্ৰাসবাদীদ্বয়ক ৷

জোনাইত TMPK ৰ জয়ধ্বনি: মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত উৰিল TMPK ৰ বিজয় নিচান

জোনাই মহকুমাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত TMPK ৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়লাভ(Murkongselek college students union body election) । পাঁচগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰাত আনন্দিত TMPK ৰ নেতা কৰ্মী(TMPK candidate wins at Murkongselek College) ।

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে বৃদ্ধি কৰিছে ৰেপো ৰেট

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেট ৫০ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধিৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ল ৫.৯০ (Repo rate increased by 50 basis point)। মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুদ্ৰা নীতি সমিতিৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে এই বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে ।