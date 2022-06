মৰাণ, 22 জুন: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে কৃষকৰ কষ্টৰ মূল্য দিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল (Government has decided to buy paddy from farmers at a fair price) ৷ সেই অনুসৰি, ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা কৃষকসকলৰ পৰা উচিত মূল্যৰ বিনিময়ত ধান ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কৃষকসকলে মধ্যভোগীৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমক (Food Corporation of India) তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা ধানসমূহ পোনপটীয়াকৈ বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা (Paddy Procurement System) গ্ৰহণ কৰিছিল ৷

ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ হ'ব ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ

পিছে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত ধান লোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলহে মাত্ৰ ; ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে প্ৰায় বিলাক জিলাত কৃষকৰ পৰা ধান লোৱা প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে (Paddy Procurement System will be closed at Khowang) ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান লোৱা প্ৰক্ৰিয়া 30 জুনলৈকে চলাৰ কথা আছিল যদিও বিভাগে কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ ২৩ জুনতে ধান লোৱা বন্ধ কৰিব বুলি জানিব পাৰি হাহাকাৰসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকসকলৰ মাজত ।

কৃষকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত মাহতো বতৰে বিধি-পথালি দিয়াত বহু কৃষকে ধান ভঁ‌ৰালতে ৰাখিব লগা হৈছে । বাহিৰৰ বজাৰত ধান বিক্ৰী কৰিলে প্ৰতি কুইণ্টলত কৃষকসকলে 900-1000 টকাহে পায় । ফলত যিসকল খেতিয়কে ভঁ‌ৰালৰ ধান কেইটা বিক্ৰী কৰিয়েই খেতি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল সেইসকল কৃষকে এতিয়া মূৰে-কপালে হাত দিছে ৷ লগতে অনতি পলমে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে ৷

