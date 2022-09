হায়য়দৰাবাদত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুষ্ঠানত অথন্তৰ ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে এজন লোকে মাইক কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলায় (Himanta Biswa Sarma programme in Hyderabad)৷

ৰুগীয়া স্বামীক চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা পত্নী নিখোজ হ’ল চিকিৎসালৰ কোঠাৰ পৰা (woman missing from hospital)৷

মাদ্ৰাছাত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞান বিষয় পঢ়িব নোৱাৰা, অভিযন্তা হ’ব নোৱাৰা, MBA কৰিব নোৱাৰা এইবোৰ চৰকাৰৰ ভুৱা প্ৰচাৰ আখ্যা আজমলৰ ৷ ৰাজ্যত চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধ কৰা, মাদ্ৰাছা ভঙা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে (Badaruddin Ajmal commented on madrassa eviction) ৷

অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক (Assam State Transport Corporation) গুৱাহাটী স্মার্ট চিটী লিমিটেডে (Guwahati Smart City Ltd) আগবঢ়োৱা ২০০ কোটি টকাৰ ১৫১ কোটি ৬৪ লাখ ৪২ হাজাৰ ৫০০ টকাৰে ইলেকট্রিক বাছ ক্ৰয়ৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক অনিয়মৰ আশ্ৰয় লৈছে । এই অভিযোগ আপ অসমৰ (AAP Assam alleged corruption in electric bus purchase)।

Nearby Share কে ধৰি, ব্যৱহাৰকাৰীসকলক উৎপাদনশীল হৈ থাকিবলৈ, আপোনজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰু ডিভাইচসমূহৰ মাজেৰে মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰাত সহায় কৰিবলৈ টেক জায়ান্ট Google আনিলে কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য (Google new accessibility) ।

জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী চহৰত যথেষ্ট উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে চহৰখনত ১৪৪ চি আৰ পি চি ধাৰাৰ অধীনত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে (Sec 144 in Rajouri town of Jammu and Kashmir) ৷

গুজৰাট এটিএছ আৰু ডিআৰআইয়ে কলকাতা বন্দৰৰ পৰা 200 কোটি টকাৰ 40 কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (40 KG HEROIN FROM KOLKATA PORT)৷

কমন ইউনিভাৰ্চিটি এনট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ (Common University Entrance Test) ফলাফল ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা ৷ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ জগদেশ কুমাৰে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰে এই কথা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক কমন ইউনিভাৰ্চিটি এনট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ-ইউজি স্কোৰৰ ওপৰত আধাৰিত ইউ জি নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গা কৰি উঠিছে বহু ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে । এইবাৰ নগাঁৱত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন (Loot of fake financial organization in Nagaon) । এটা মাহতে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে বহু কেইজন লোকক ।

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত ধনৰ লেনদেনৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ভিক্টৰ দাসক মাৰাথান জেৰা আৰক্ষীৰ (Scam allegation in Assam direct recruitment)। অভিযোগকাৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনৰ লগতে সকলো তথ্য-পাতি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷