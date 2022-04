চৌদিশে ৰঙালীৰ ৰঙ । পহিলা ব'হাগত মানুহৰ বিহু বা বৰ বিহু উদযাপন কৰিছে অসমবাসীয়ে(Rangali Bihu 2022) । বছৰটো কুশলে যাবলৈ সত্ৰ-নামঘৰ-মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্তই । পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰটো ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হৈছে অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহু ।

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী INDIGO বিমানত অঘটন(Accident on INDIGO flight from Dibrugarh to Delhi) । উৰন্ত বিমানৰ ভিতৰত এগৰাকী যাত্ৰীৰ মোবাইলত জুই লগাত হাঁহাকাৰ লাগে বিমানখনৰ ভিতৰত(Fire broke out inside a moving plane) । কেবিন ক্ৰু সদস্যৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত (Assam police against Drugs)। প্ৰতিদিনে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও একাংশই আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি চলাই আছে এই বেহা । এইবাৰ লাহৰীজানত বুজন পৰিমাণৰ হেৰ'ইনসহ আটক এজনক ।

গো-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান (Police operation against cow mafia) । কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে মুৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল কুখ্যাত গো-মাফিয়া আকবৰ বানজাৰা । অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত গো- মাফিয়া আকবৰ ।

কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে ডিফুত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sharma to arrive in Karbi Anglong)। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সমগ্ৰ জিলাখনত । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

ৰণবীৰ আলিয়াৰ বিয়াত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী অতিথিৰেই সাজসজ্জা চকুত লগা আছিল (Ranbir Alia wedding) ৷ কিন্তু তাৰ মাজতো এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে মাথো এটাই নাম ৷ তেওঁৰ পোছাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেকআপ, গহনা এই সকলোবোৰ লৈ চৰ্চা চলিছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ জানোচোন আহক কোন এই বলীউড তাৰকা-

ব’হাগৰ আৰম্ভণিতে বৰদৈচিলাই ৰাজ্যত চলাই তাণ্ডৱ (Storm in Barpeta) ৷ গৰু বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া অহা এজাক কাল ধুমুহাই প্ৰাণ কাঢ়িলে বৰপেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লুৰফুৰীয়া গাঁৱৰ খবিৰ উদ্দিনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কন্যা ফুলজান নেছাৰৰ ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰ ছাঁ ৷

বেদখলকাৰীৰৰ উচ্ছেদৰ পিছতে দৰং জিলাৰ গৰুখূটিত (Eviction in Garukhuti) অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছিল এক অভিলাসী কৃষি প্ৰকল্প । অসমবাসীৰ বাবে ই আছিল আশাৰ খবৰ । কিন্তু ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে আগবাঢ়িছেনে এই‌ প্ৰকল্প ? জানো আহক সম্প্ৰতি গৰুখুটিকলৈ সৃষ্টি হোৱা এক বৃহৎ বিতৰ্কৰ বিষয়ে৷-

নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ত কলংকৰ দাগ ! যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ সুৰজিৎ ভাগৱতী (College principal arrested for sexual harassment allegation) । মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকাই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । ড৹ ভাগৱতীৰ বিৰুদ্ধে এটা চক্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ।

শাৰীৰিক শক্তি অথবা আনন্দৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত খাদ্যই মানুহক দিব পাৰে অপৰিসীম যন্ত্ৰণা তথা কিছু বিপদজনক সময় ৷ আজি আমি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো খাদ্যগ্ৰহণৰ সৈতে এটা ভয়াৱহ খবৰ (Tragic story of food lover) ৷ পঢ়ক আৰু সাৱধান হওক ৷