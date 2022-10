ডিব্ৰুগড়, 10 অক্টোবৰ: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত ৰসহ্যজনকভাৱে মাইক্ৰফাইনেঞ্চ কোম্পানীৰ এগৰাকী বিষয়া সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই সম্প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ (Missing a officer of Microfinance company of Moran) । বিগত তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে মৰাণ নতুন নগৰৰ সোনালী পথত থকা অন্নপূৰ্ণা ফাইনেঞ্চ প্ৰাঃ লিমিটেডৰ ডেভলপমেন্টৰ (Annapurna Finance Pvt. Ltd) বিষয়া মনোহৰ চৌধৰী (২৯) নামৰ লোকজন (Youth missing at Moran ) ৷

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ-খোচাৰ কৰা হয় যদিও আজিলৈ কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই যুৱকজনৰ ৷ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ ৷ ঘটনা অনুসৰি, দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ থানাৰ (Sipajhar Police Station) অন্তৰ্গত ইদৰিচুলহক চৌধৰীৰ পুত্ৰ মনোহৰ চৌধৰীয়ে বিগত ৮ অক্টোবৰত নিজৰ দায়িত্ব সামৰি ঘৰলৈ আহি নিজৰ ৰুমত জিৰণি ল'বলৈ গৈছিল । ইয়াৰ পাছৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই বিষয়াজনৰ ।

অৱশ্যে সন্ধিয়া ৰুমৰ পৰা মনোহৰ চৌধৰী ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভিত ৷ লগতে বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ ফোনটোও নিজৰ ৰুমত থৈ যোৱা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

ইতিমধ্যে সোমবাৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে সহকৰ্মীসকলে বিষয়াগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ মনোহৰ চৌধৰীৰ পিতৃয়ে জনোৱা অনুসৰি, কেইদিন মান পূৰ্বে দেউতাকৰ পৰা মনোহৰ চৌধৰীৰে ৫০ লাখ টকা লৈছিল । কি কাৰণে লৈছিল সেই কথাও জ্ঞাত নহয় পৰিয়াল তথা সহকৰ্মীসকলৰ । ইফালে মৰাণ আৰক্ষীয়ে বিষয়াজনৰ ম’বাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আন বহু কেইটা সামগ্ৰী তদন্তৰ খাতিৰত জব্দ কৰিছে । আৰক্ষীৰ তদন্তত হে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ঘটনা কি ?

