ডিব্ৰুগড়, 15 জুলাই: ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি ক'ভিড আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক (Japanese encephalitis cases increased) । ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেহতীয়া ক'ভিডৰ লগতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু AES ৰোগীৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ অধীক্ষক প্ৰশান্ত দিহিঙীয়াৰ । অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান দুজন ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Japanese encephalitis cases in AMCH)। ইয়াৰ আগতে আন দুজন ক'ভিড ৰোগী ভৰ্তি হৈ আছিল বুলি জানিবলৈ দিছে । অৱশ্যে ইয়াৰে আন দুগৰাকী ৰোগী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ।

ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ থকা ক'ভিড ৰোগীসকলৰ অৱস্থা সংকটজনক নহয় । ক'ভিড ৰোগীসকলৰ সংকটজনক অৱস্থাৰ লক্ষণ দেখা নাই বুলি চিকিৎসকে জনাইছে । চিকিৎসালয়ৰ বিছনাত দুই-তিনিদিন থকাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতি যাব পৰাকৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে ৰোগী কেইজনে । ইফালে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বহিঃবিভাগ আৰু জৰুৰীকালীন বিভাগত এই পৰ্যন্ত ১৫-২০ জন ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড । অৱশ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব পৰাকৈ অসুস্থ হোৱা নাছিল আটাইকেইজন ৰোগী । সমান্তৰালভাৱে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ।

যোৱা ছমাহত ৫৬ জন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ দেহত চিনাক্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু AES ৰ লক্ষণ । ইয়াৰে জে ই পজিটিভ ১৩ জন আৰু AES পজিটিভ ৰোগী ১৭ জন । সেইদৰে জে ই আক্ৰান্ত ৪ জন আৰু AES আক্ৰান্ত ১৭ জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে । সেইদৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু AES ত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুও । বিগত ছমাহত ১২৮ জন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু AES ত আক্ৰান্ত হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত । ইয়াৰে ১৫ টি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ বিপৰীতে ৯ গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছে AES ত ।

উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা এপ্ৰিলৰ পৰা 12 জুলাই পর্যন্ত অসমত 144 জন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী ধৰা পৰিছে (Total JE cases in Assam) । যোৱা 24 ঘন্টাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত 23 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত নতুনকৈ 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । দৰং, ওডালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ জিলাত এজনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে 19 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে (Death troll in Japanese encephalitis in Assam)।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে চৰকাৰীভাৱে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰতিষেধক দিয়াৰ ব্যৱস্থা অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কৰা হ’ব (JE vaccine to adults)।

