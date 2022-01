মৰাণ, 9 জানুৱাৰী : ৰাজ্যজুৰি মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam) ৷ ভোগৰ বতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল অঞ্চলত দেখা গৈছে এখন বিপৰীত ছবি ৷ পূৰ্বৰ বছৰতকৈ এইবাৰ অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম । যাৰ বাবে খেতিয়ক ৰাইজ সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ সংকটৰ । বৰষুণৰ অভাৱত ডিব্ৰুগড়ৰ লুইতৰ চাপৰিৰ কৃষিভূমি সমূহত বৰ্তমান খৰাং সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে (Draught situation in Dibrugarh) ৷

যাৰ বাবে বৰষুণৰ পানীক ভৰষা কৰি কৃষি কাৰ্য কৰা একাংশ যুৱকে পানীৰ অভাৱত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে ৷ চৰকাৰী জলসিঞ্চন বিভাগৰ পঁয়ালগা অৱস্থাৰ ফল ভুগিছে এইসকল কৃষকে ( Farmers facing problem due to draught at Bogibeel ) ৷ বিগত দুটা বছৰে কৰ’ণানা মহামাৰীৰ ফলত ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ বন্ধ‌ হোৱাত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল বগীবিলৰ এই যুৱকসকলে ৷

পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল অঞ্চলৰ কৃষকৰ

লুইতৰ চাপৰিত ৰবি শস্যৰ খেতি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱকসকলে ফচলৰ উৎপাদন কম হোৱাৰ লগতে পানীৰ অভাৱত ফচল গেলি-পচি যোৱাৰ বাবে বজাৰলৈ নিবলৈ পৰা নাই উৎপাদিত সামগ্ৰী ৷

ইফালে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা ফুলকবি, বন্ধাকবি, বিলাহী, কেপছিকাম আদিত অচিন বেমাৰে দেখা দিয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু অধিক শুকাই যোৱাৰ ফলত ফচলৰ উৎপাদন উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে এই সকল যুৱকে ৷ কৃষি বিভাগৰ ওচৰলৈ বাৰম্বাৰ যোৱা স্বত্বেও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই সকল যুৱকে ৷ যাৰফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল অঞ্চলৰ এই সকল নিবনুৱা যুৱক ৷

