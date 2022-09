সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai Mob lynching) ৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে গণ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা লোকজন ৷ মৃত লোকজন ধেমাজিৰ গোগামুখৰ চেতিয়া গাঁৱৰ গোলাপ বৰুৱা ৷ 32 বছৰীয়া গোলাপ বৰুৱা আছিল মানসিক ভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ নগাঁও চহৰৰ চিভিল গেইটত অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ ৷ নিশা অভিযান চলাই আটক মহিলাসহ তিনি ড্ৰাগছসৰবৰাহকাৰী ৷ নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ চাবোনৰ বাকচত বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখা দুই বাকচ হেৰ'ইন জব্দ (Drugs Peddler Arrested) ৷

গোলাঘাটৰ লৱণঘাটত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ সম্পূৰ্ণ ৰূপে ভস্মীভূত হ’ল কেইবাটাও ঘৰ আৰু দোকান ৷ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি ৷ সুষমা বৰ্মন নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ একেটা চৌহদতে থকা ঘৰ আৰু দোকান ভস্মীভূত ৷

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত দুই জৈছ সন্ত্ৰাসবাদী ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ ছ’পোৰ অঞ্চলত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দুজন জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় (Jammu and Kashmir) ৷

31 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি কাৰ্যকাল অন্ত পৰে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ (Assam chief secretary IAS Jishnu Baruah)৷ তেওঁৰ স্থলাভিসিক্ত কৰা হয় পৱন বৰঠাকুৰক ৷ 1989 বেটচৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই এ এছ বিষয়া পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ৷

প্ৰসূতিৰ পেটত থকা শিশু আকাৰত হৈ সৰু থকাৰ বাবেই অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই আনি আকৌ পেটত থৈ দিলে চিকিৎসকে । কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (Tense situation in Karimganj) ৷

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ মাতৃ পাওলা মাইন’ৰ দেহাৱসান (Sonia Gandhi mother Paolo Maino death) ৷ কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে ২৩ আগষ্টত ৰাওনা হৈছিল ৯০ বছৰ বয়সীয়া অসুস্থ মাতৃক চাবলৈ (Sonia Gandhi met her mother)।

শেহতীয়াকৈ National Crime Record Bureau ৰ তথ্যত অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ উদ্বেগজনক কথা প্ৰকাশ পাইছে (NCRB report 2022) । NCRB ৰ শেহতীয়া তথ্য মতে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে (Assam in second position for rape case) ।

নুনমাটি শোধনাগাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ চলি থকা বুলি মনিকা আনন্দ নামৰ এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলি ই-মেইলৰ পৰা ভাৰতীয় তেল নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ এখন অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ঝাই (False email by Birendra Jha) । ভুৱা ই-মেইল প্ৰেৰণৰ অভিযোগত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ চৌহদৰ পৰা মহাপ্ৰৱন্ধক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঝাক গ্রেপ্তাৰ কৰে ।