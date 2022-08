জম্মু কাশ্মীৰত নিশা গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷ লগতে আন এটা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা আই ই ডি (IED found in Pulwama) ৷ ইফালে বিস্ফোৰণত আহত 9 গৰাকী অসামৰিক লোক (Nine civilians injured in grenade attack) ৷

চাকৰি প্ৰদানৰ দাবীৰে ভাবুকি দি আটক হ’বলগীয়া হ’ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ টেট উত্তীৰ্ণ ৷ হোৱাটচএপ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল টেট উত্তীৰ্ণসকলে (Tet passed youth detained)৷

মুখ্যমন্ত্ৰী যোগীক শিৰচ্ছেদ কৰা ব্যক্তিক দুই কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা ৷ মোৰাদাবাদ আৰক্ষীৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউন্ট খুলি কোনো দুস্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছিল এই পোষ্ট (Moradabad Police Fake Facebook Page) ৷ এই পোষ্টৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

আপুনি অনলাইনত কাপোৰ ক্ৰয় কৰে নেকি ? যদি কৰে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওঁক (Beware of online trading)। কিয়নো অনলাইনত লেনদেন কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজ একাউণ্টৰ পৰা হেৰুৱালে ১,০৯,৭৫৩ টকা । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ সাতগাঁৱত ।

দেশৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ ক্ষণত পুনৰ যেন বৃটিছৰাজৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল ডুমডুমাত ৷ তিনিচুকীয়াত ঘটিল এক আজব ঘটনা (Strange incident happened in Tinsukia) । নিশা 8 বজালৈকে মহিলা শ্ৰমিকক চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই লগালে পাত চিঙা কামত (women laborers engaged in plucking leaves Till 8 pm in Tinsukia) । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ৰাজ্যৰ ৯ খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু দহখন জিলা চিকিৎসালয়ত ৰোগীক চিকিৎসা প্রদানৰ ব্যৱস্থা । ১৫ৰ পৰা ৬৫ বছৰৰ লোকক প্রতিষেধক প্রদানৰ ব্যৱস্থা । ৰাজ্যখনত এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগতো(Encephalitis like disease)আক্ৰান্ত হৈছে সহস্রাধিক লোক ।

কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডই লজ্জানত কৰিছে সচেতন মহলক । হত্যাৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে প্ৰেমিকাৰ সৈতে লজত থকাৰ অনুমতি দিলে (Police allowed murder accused to stay with girlfriend)। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অপৰাধীক কেনেকৈ লজত থকাৰ অনুমতি দিলে ? ইয়াক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া । হত্যাৰ অভিযুক্তজনক চোৰাংচোৱা শাখাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু বল্লাৰী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

গুৱাহাটীবাসীক খোৱাপানী যোগানত ব্যৰ্থ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই খোৱাপানী যোগানৰ এক অদ্ভূত পৰিকল্পনা হাতত হৈছে । গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত পৌৰ নিগমৰ বহুৱাব একোটাকৈ ডীপ টিউবৱেল অৰ্থাৎ গভীৰ নলীনাদ । ৬০ টা ৱাৰ্ডত গভীৰ নলীনাদ বহুৱাৰ নামত ৩৬ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পৰিকল্পনা । প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ বৰিঙৰ নামত চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় কৰিব ৬০ লাখকৈ টকা ।

উদুলি-মুদুলি বিয়াঘৰৰ বাকৰি ৷ সকলো ব্যস্ত ৷ কোনোৱে যদি আলহীক আদৰাৰ যো-জা কৰিছে ৷ আন কোনোৱে আকৌ আখলৰ যোগাৰ লোৱাত ব্যস্ত ৷ মুঠৰ ওপৰত কাৰোৰে নাই আহৰি ৷ সময়ত মৌলবীৰ সৈতে কালমা পঢ়াবলৈ বহিল দৰা-কইনাও ৷ কিন্তু হঠাৎ লাগিল হুলস্থূল ৷ দৰাৰ লগতে দৰাঘৰীয়াক আদৰ-সাদৰ কৰি আপ্যায়ন কৰাৰ অন্তত নিজ কন্যাক বিয়া দিবলৈ অমান্তি হ’ল কন্যাৰ মাতৃ তথা পৰিয়ালবৰ্গ (Bride refused marry in Uttarakhand)৷ তাৰ পাচত কি হ’ল...

নগাঁও চহৰত কণীসহ বিষাক্ত চকৰী ফেঁটি সাপ উদ্ধাৰ ৷ এগৰাকী লোকৰ বাসগৃহৰ কোঠাৰ ভিতৰত এটা গাঁতত বাহ লৈছিল চকৰি ফেঁটি সাপটোৱে ৷ বাসগৃহটোৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ চৌহদত সাপটো কেইবাদিনো ওলোৱা সোমোৱা কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰে পৰিয়ালটো ৷