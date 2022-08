নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত‌ গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য অধ্যাপক ড৹ জিতেন হাজৰিকাই লোৱা মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভা (Dibrugarh University students protest against fee hike)।

কাৰ্বি আংলং জিলাত ধুমুহাৰ কালৰূপ (Heavy Strom in Karbi Anglong)৷ ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন জিলাখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা (Storm devastated several areas of Karbi Anglong district overnight) । বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি তচ-নচ কৰিলে হঠাতে অহা প্ৰবল ধুমুহা-বৰষুণজাকে । ধুমুহাৰ কৱলত পৰি বিস্তৰ ক্ষতি পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ।

এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য(Dead Body recovered in Misamari) । নিশাৰ ভাগত ৩৫ বছৰীয়া এজন যুৱকক কোনো অচিনাক্ত লোকে হত্যা কৰি পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

শ্ৰীলংকাৰ পিছত অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান (Bhutan heading towards economic stalemate) ।‌‌ ক'ভিডকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিয়ে পৰ্যটনৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰা ভাবুকিয়েই ইয়াৰ কাৰণ বুলি বিবেচিত হৈছে ।‌

প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ ৷ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধী প্ৰাৰ্থীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন (Allegations of deprivation of people with disabilities) কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাই ৷

বিলকিছ বানুক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰা (Bilkis Bano gangraped and murder case) ১১ অপৰাধীৰ মুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ (Bilkis Bano case Plea in SC)।

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি ABVP ৰ । মন্ত্ৰী বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা এক মন্তব্যক লৈ গৰজি উঠিছিল ABVP (Jayant Mallar controversial comment on ABVP)। তাৰ পাছতেই ক্ষমা খুজিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মঙলবাৰে মঙলৰ দশা ভাল নাছিল বৰপেটাৰ চিটিকাৰ্ট নামৰ শ্বপিংমলখনৰ (Citykart shopping mall sealed by Barpeta Municipality) ৷ বৰপেটা পৌৰসভাক কৰ ফাঁকি দিয়া আৰু চহৰখন লেতেৰা কৰাৰ অভিযোগত বৰপেটা পৌৰসভাই উক্ত শ্বপিংমলখন ছীল কৰি দিয়ে ৷

চৰাইদেউ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া অমৃত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে স্বাস্থ্য বিভাগত (Chief Accounting Officer arrested)। পুনৰ সোণাৰি আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ পৰা গগৈৰ সহযোগী মামুদ ৰহমানক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে । সোণাৰি থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযুক্ত মামুদ ৰহমানক ।

কোকৰাঝাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী তথা ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত টিলাপাৰত ভূমি খালি কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাকলৈ কোকৰাঝাৰ-ধুবুৰী সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনা ৷ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বিধায়ক ছামছুল হুদা মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (People protest at Dhubri border in Kokrajhar) ৷ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷ বিকল্প মাটি আৰু ঘৰ বনাই নিদিলে ভূমি খালি নকৰাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ ৷