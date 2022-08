পাকিস্তানৰ মেলডী কুইন তথা অসমৰ জীয়াৰী নায়াৰা নুৰে (Guwahati born melody queen of Pakistan Nayyara Noor) 21 আগষ্টত বাৰ্দ্ধক্যজনিত অসুস্থতাত ভুগি 71 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Pakistani melody queen Nayyara Noor passes away)৷

শেহতীয়া বানে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ সমান্তৰালভাৱে তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰতো সাধন কৰিছিল বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি । ৰাজ্য চৰকাৰে বানপীড়িত পৰিয়ালবোৰৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ মুকলি কৰি দিয়ে ৯৫ হাজাৰকৈ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান (Financial assistance to flood victims)৷ কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে চৰকাৰী এই অনুদান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহু বানপীড়িত পৰিয়াল ।

সোমবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰাজ্য ৷ এন পিএছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন (Demand to maintain old pension policy) কৰাৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পালন কৰে কৰ্মবিৰতি ৷

নিজৰ মাটি-ভেঁটিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত টিংখাং সমষ্টিৰ নখাট গাঁৱৰ ৰাইজে অনা-অসমীয়া হিন্দীভাষী লোকক মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয় সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে (Ban on purchase and sale of land) ৷

সূৰ্যৰ প্ৰচণ্ড তাপত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে, আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ ৩৬.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন ২৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ (Heat in Guwahati)।

নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম চৰকাৰী NPC কৰ্মচাৰী সংস্থাই(All Assam Government NPS Employees Association) সোমবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কৰ্মবিৰতিৰ আহ্বান জনায় ৷ সংস্থাৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মতি জনাই চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকলে আজি ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

সোমবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হয় আপৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰ যুৱ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবাদমেল (Chatra Yuva Sangram Samiti Student Union of AAP) ৷ এই সংবাদ মেলতেই ছাত্ৰ যুৱ সংগ্ৰাম সমিতিৰ অসমৰ কলেজ ইউনিটৰ সভাপতি দৰ্পণ নাথে অসম চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ লগতে অসম চৰকাৰক দিল্লীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সভাপতি দৰ্পণ নাথে ৷

বিদেশত শক্তিশালী গ্ৰীণবেক আৰু ইকুইটিত বৃহৎ বিক্ৰী হোৱাৰ মাজতে সোমবাৰে আমেৰিকান ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক লোকচান পুনৰুদ্ধাৰ হৈ 79.84 (provisional)ত স্থিৰ হৈ বন্ধ হয় (rupee close flat at 79.84 against US dollar) ।

মহানগৰীৰ বীৰকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ডিঙিত জীৱন্ত সাপ ওলমাই বীৰকুছিৰ ৰাজপথত ফুৰিছে এজন লোকে (Snake man in Guwhati)। সোমবাৰে পুৱাই লোকজনৰ কাণ্ড দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । লোকজন বীৰকুছিৰ নিবাসী ধনে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ত্ৰিপুৰাত যান বাহন দুৰ্ঘটনাৰ লগতে অপৰাধৰ সংখ্য়া হ্ৰাস কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক পদক্ষেপ । এই উদ্দেশ্য়ে ঘাইপথ তহলদাৰী বাহন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাই(Tripura CM Dr Manik Saha)।