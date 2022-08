সংবাদমেলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্ব (KMSS press conference) । দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত জনসাধাৰণে এক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু গভীৰ অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ জনগণৰ প্ৰতি অসংবেদনশীলতা আৰু দায়িত্বজ্ঞান হীনতাৰ বাবেই ৰাইজে মূল্যবৃদ্ধিৰ অভাৱনীয় বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে (KMSS criticizes Assam govt) ।

ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশৰ আন এক ঘটনা ৷ শনিবাৰে পুৱা তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শলমৰাৰ সেনাৰ এলেকাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয় এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ (Student missing from army area of Solmora in Tezpur) ৷ ছাত্ৰজনৰ নাম কটকাৰ অভিনাশ দিলীপ ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে আৰক্ষী কিম্বা পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰা নাই অভিনাশ দিলীপৰ খবৰ ৷

ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত হিমাচলৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ( Flash floods and landslides triggered by heavy rains in Himachal Pradesh) ৷ শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত মাণ্ডি জিলাৰ কাশানৰ জাদন গাঁৱত পঞ্চায়ত প্ৰধান খেম সিঙৰ ঘৰত (Panchayat Pradhan Khem Singh)ভূমিস্খলনৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ আঠজন সদস্য ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায় (8 people died in Kashan village)৷

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ বাবে হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাত হিন্দী প্ৰশ্নকাকত প্ৰৱৰ্তনৰ বিৰোধিতা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ । হিন্দী প্ৰশ্ন কাকত বাতিলৰ দাবীৰে শনিবাৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৬ জনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দলে (Hindi language in recruitment exam for 3rd and 4th grade post)।

শেহতীয়াকৈ হোৱা কেবিনেটৰ বৈঠকত গোলাঘাট জিলাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা আৰু নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাৰ ভূমিত তাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে সষ্টম হৈছে চাহ বাগান কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় দল সংগঠনসমূহ (Tea Garden Hotel Project in Golaghat) ৷ এই সিদ্ধান্তক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিয়ে আটছা প্ৰতিনিধিয়ে (ATTSA React on Tea Garden Hotel Project) ৷

শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ নামত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ১৬ খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে একত্ৰীকৰণ কৰিব মহানগৰৰ ১৬ খনকৈ বিদ্যালয় । ৩০ তকৈ কম শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবেই গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত (Some government schools will be closed in Guwahati)।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ সাহাই শনিবাৰে আগৰতলা চহৰৰ উপকণ্ঠৰ বোধজং নগৰৰ ঔদ্যোগিক চহৰ পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা কয় ৷ আজিৰ দিনটোতে তেওঁ ঔদ্যোগিক সম্পত্তি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্যোগপতি আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তাত কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে (Tripura Chief Minister Manik Saha visited industrial city) ৷

দৰমহাৰ ধনেৰে সন্তুষ্ট নোহোৱা ঘোচখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযানৰ পিছতো উৎকোচ লোৱাৰ মানসিকতা ত্য়াগ কৰা নাই। ফলত এমাহতেই ধৰা পৰিল ১২গৰাকী কৰ্মচাৰী । ধৰা পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াও। পোনপটীয়া অভিযোগ দিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী আৰু হোৱাটছএপ(Assam Police launches toll free number)নম্বৰ।

ৰাজ্য়ত চৰকাৰে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ পাছতো অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা(Murder cases increased in Assam)। যোৱা ১০ বছৰত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে ১৩,২৯০ টা হত্যাকাণ্ড। এই তথ্য় সদৰী কৰিছে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই ।

ম'বাইল আসক্ত হৈ পৰাৰ বাবেই পিতৃৰ গুলী খাবলগীয়া হ'ল 15 বছৰীয়া প্ৰিন্সে ৷ গুজৰাটৰ চন্দ্ৰ দৰ্শন ছ’চাইটিৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত প্ৰিন্সৰ পঢ়া-শুনাতকৈ ম'বাইলৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছিল অত্যাধিক আসক্তি (Increased interest in mobile phones rather than studying) ৷ যি কথাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া তথা প্ৰিন্সৰ পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ ওমপ্ৰকাশ সাকীয়া ৷