ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসনত ব্যাপক ৰদ-বদল ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মেঘা নিধি দাহালক দিয়া হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নতুন আয়ুক্তৰ দায়িত্ব ৷ আনহাতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাক মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত হিচাপে বদলি(GMC Commissioner Debasish Sarma) ৷ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ন বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি ৷

অসমত ৪৮ টা বিভাগৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা (Assam recruitment exam 2022) । ৪৮ টা বিভাগৰ বাবে পৃথকে পৃথকে পৰীক্ষা নহৈ একেটা পৰীক্ষাৰ পৰা বাচনি কৰা হ'ব । দুয়োটা বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাসমূহ ছেবাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হ'ব । ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে ।

মুম্বাইত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ নিশা 12.30 বজাত মুম্বাইৰ বৰিভালি পশ্চিমৰ চাইবাবা নগৰস্থিত চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা গীতাঞ্জলি ভৱনটো চকুৰ পচাৰতে তাচ পাতৰ দৰে খহি পৰে (Four storey building collapses in Mumbai)৷

চৰম বিত্তীয় সংকটতত ভূগি আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ৷ যাৰ বাবে বহু বিদ্যালয়ত নাই চকী-মেজ, ফেন, পানী ফিল্টাৰ পৰ্যন্ত ৷ এইসমূহ কিনাৰ বাবে নাই বিভাগৰ হাতত ধন ৷ যাৰ বাবে বিধায়কৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকৰ পৰা বৰঙনি তোলাৰ বাবে আগবাঢ়িছে শিক্ষা বিভাগ ৷

টকাৰ বাবে পাষাণ পিতৃ মাতৃয়ে চিকিৎসালয়ৰ পৰাই বিক্ৰী কৰিলে নৱজাতক সন্তানক(newborn child sold by parents) ৷ ক্ৰেতা,পূজাৰীসহ গ্ৰেপ্তাৰ তিনি ।

সাৱধান ! মহানগৰীৰ অলিয়ে-গলিয়ে ফুৰিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দল ৷ মূহুৰ্তৰ ভিতৰতে লৈ য়াব পাৰে আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধনকেইটা ৷ এইবাৰ মহানগৰীত প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দুই প্ৰৱঞ্চকক আটক কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে (Guwahati police arrested ATM fraudsters) ৷

ভাৰতীয় ফুটবলৰ বাবে এই দুখজনক খবৰৰ মাজতেই বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতীয় ফুটবলৰ শিৰ উচ্চ কৰালে এগৰাকী ভাৰত কন্যাই। তেওঁ হৈছে ভাৰতীয় মহিলা ফুটবলাৰ মনীষা কল্যাণ। কেৱল মহিলা হিচাবেই নহয়, তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় ফুটবলাৰ হিচাবে উয়েফা চেম্পিয়ন্স লীগত খেলাৰ কৃত্ত্ব অৰ্জন কৰে (Manisha Kalyan creates history)।

উত্তৰ প্ৰদেশত 8 বছৰীয়া ছাত্ৰক জোতাৰে পিতিলে শিক্ষকে (Amethi student beating case)৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ মুছাফিৰখানা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ চাকবাহেৰ গাঁৱত ৷ তৃতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক জোতাৰে প্ৰহাৰ কৰে অমিত যাদৱ নামৰ শিক্ষকজনে ৷

চাবাহাৰ বন্দৰ ভ্ৰমণৰ লগতে ইৰাণৰ মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশ গ্ৰহণ কৰিব সোণোৱালে (Sarbananda Sonowal will attend bilateral meeting with Iranian ministers)। চাবাহাৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দক্ষিণ পৰিবহণ ক'ৰিডৰৰ উন্নত ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বাবে বাণিজ্যৰ নতুন সুযোগ-সম্ভাৱনাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব।

জোনাইত সংঘটিত শোকাবহ ঘটনা । জোনাইৰ বুটী সুঁতি নদী সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ লওতেই নদীৰ মাজত নিখোজ হৈ পৰে এজন লোক(A man missing in the Burhi Sutti river in Jonai) ।