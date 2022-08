ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক বিভা শৰ্মালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে (Notice issued to former APSC Chief Controller of Examination Bibha Sharma)৷ ইটিভি ভাৰতক এই কথা জানিবলৈ দি ন্যায়াধীশ শৰ্মাই কয় যে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত বিভা শৰ্মাক এই জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে ৷ অনুৰূপভাৱে ন্যায়াধীশ শৰ্মা তদন্ত আয়োগে (Justice Biplab Kumar Sharma Commission ) জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য বসন্ত দলেলৈও (Notice issued to Basanta Doley)৷

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম বিধানসভাৰ এদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনত(Assam Assembly special session) মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ । স্বাধীনতা যুঁজৰ সেনানীসকলে আন্দামানৰ জেলত ‘জীৱন্ত শ্বহীদ’ৰ দৰে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছিল । সেই বিষয়ে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা হ’ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । অধিৱেশনখন সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিল বুলি ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।

উত্তৰ গুৱাহাটী হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত ১৮ আগষ্টৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ ৷ এইবাৰ জন্মাষ্টমীত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে ইস্কন কৰ্তৃপক্ষই ।

নেছ’ৰ আহ্বানত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিলে 'কা' আন্দোলন (CAA movement called by NESO) । আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয় শ্বহীদ ন্যাসৰ প্ৰাংগণত প্ৰায় সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য গোট খাই গুৱাহাটী ক্লাৱৰ ৰটাৰীত সমবেত হোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাছিল যদিও প্ৰশাসনে অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতেই বেৰিকেড বান্ধি দিয়ে । শান্তিপূৰ্ণ অহিংস আন্দোলনত বাধা দিয়াতো গৰিহণাযোগ্য বুলি উল্লেখ কৰে সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্যই ।

জাঁজী নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা মিন্টু দাস ( ৩২)ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Youth lost his life in Janji river)৷ বুধবাৰে পুৱা যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়ণিৰ চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জাঁজী নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতে নদীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল মিন্টু ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভিআইপি আৰু ভিভিআইপিসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বাহিনীক এক উৎকৃষ্ট মানৰ পৰিচালনা পদ্ধতিৰ এছঅ’পি জাৰি কৰিছে । বুকাৰ বঁটা বিজয়ী লেখক ছলমান ৰুছডীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ আক্ৰমণৰ (Shocking attack on Booker Prize winning author Salman Rushdie) পিছতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰই ৷

কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা গুলাম নবী আজাদৰ ৷ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ এই পদক্ষেপে জম্মু--কাশ্মীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ সংকেত দিছে(Internal Strife in the J K unit of Congress) ৷ জম্মু কাশ্মীৰৰ নৱগঠিত সমিতিখনক লৈ অসন্তুষ্ট আছিল গুলাম নবী আজাদ ৷

সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত হ’ল ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (131st edition of Durand Cup Football)। ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবলৰ গুৱাহাটী লীগৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ গীত-মাত, বিহু নৃত্য আদিৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম বৰ্ণময় হৈ উঠে ।

বিতৰ্কিত সিদ্ধান্তটো কোজিকোড় জিলা সত্ৰ আদালতৰ ন্যায়াধীশ এছ কৃষ্ণকুমাৰে গ্ৰহণ কৰে (contentious decision by Kozhikode District Sessions Court) । ন্যায়াধীশজনে কয় যে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ এগৰাকী মহিলাৰ হাতত সন্মান আৰু মৰ্যাদা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ থকাটো প্ৰয়োজন ।

গুৱাহাটীত এছ এফ আইৰ শোভাযাত্ৰাত বাধা প্ৰদান আৰক্ষীৰ ৷ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে শিক্ষা, সংবিধান আৰু দেশ ৰক্ষাৰ হকে আয়োজন কৰা শোভাযাত্ৰা ৰোধ কৰাৰ কাৰ্যই অসম চৰকাৰৰ শ্বৈৰতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ পৰিচায়ক বুলি এছ এফ আইৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে অভিহিত কৰিছে(Police intercept SFI procession in Guwahati) ।