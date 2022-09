অসমত পাঞ্জাৱৰ ট্ৰাকচালকক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ৷ হোজাইত পঞ্জাৱৰ ট্ৰাক চালকক হত্যাৰ চেষ্টা (Attempted to murder of Punjab truck driver in Hojai) ৷ যশপাল সিং নামৰ এগৰাকী ট্ৰাকচালকক হত্যাৰ চেষ্টা ৷

গোলাঘাটৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত উত্তেজনা (Tense situation at Athkheliya Namghar)৷ ধৰ্মীয়স্থানৰ মূল প্ৰৱেশ পথতে ওলমিল তলা ৷ যাৰ ফলত দুটা ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ৷ আনকি আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰক্ষীৰ লগতে বহু অৰ্থসামৰিক বাহিনীৰ লোককো মোতায়ন কৰিব লগা পৰিস্থিতি আহি পাৰে ৷

চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এমএমএছ কাণ্ড (Chandigarh University MMS case) । আদালতত হাজিৰ তিনিও অভিযুক্তক (3 accused in Kharar court) । তিনিওজন অভিযুক্তকে ৭ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ।

দিল্লী আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই আকৌ এবাৰ বলীউডৰ অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজক সোধা-পোছাৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছে । এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জেকলিনক সোধা-পোছাৰ বাবে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে । জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজক অভিযুক্ত প্ৰৱঞ্চক সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ সৈতে জড়িত এটা ধন দাবীৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধা-পোছাৰ বাবে মাতি পঠোৱা হৈছে ।

বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (APCC General Secretary Apurba Kumar Bhattacharjee) ৷ বিদ্যুৎ বিলৰ নামত ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লুন্ঠন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আধুনিকীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে ২৪৮ কোটি টকাৰ পৰিকল্পনা(Jammu and Kashmir police modernisation plan) । যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইয়াৰ অনুমোদনৰ বাবে আহ্বান কৰে এখন বৈঠক(Union Home Ministry is calling a meeting) ।

কোটি কোটি লোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট হেক হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰই লাভ কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ৩৮ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ (Neeraj Sharma Jaipur received Rs 38 lakh reward from Instagram)।

বিজেপি জনজাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দাবী, ত্ৰিপুৰাত ক্ষমতাসীন বিজেপিয়ে গাঁও পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে (BJP ready to win In Tripura) । লগতে ত্ৰিপুৰাত বিজয়ী হ'বলৈ সাজু হৈছে ।

Neha Dhupia Photos :নেহাৰ শেহতীয়া ফটোসমূহত অভিনেত্ৰী গৰাকীক গ্লেমাৰাছ লুকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

Devoleena Bhattacharjee Photos: বিগবছৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিযোগী দেবোলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ শেহতীয়া ফটোৱে লগাইছে খলকনি