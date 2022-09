মোদীৰ জন্মদিন: বিজেপিয়ে পালন কৰিব সেৱা পষেক

হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সংবাদমেল । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীকে ধৰি মহাত্মা গান্ধীলৈকে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ জন্মদিন সেৱা পষেক হিচাপে পালন কৰা হ'ব । ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ সেৱা পষেকত ৰক্তদান, স্বাস্থ্য শিবিৰ, বৃক্ষৰোপণ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাগ থকা কাপোৰৰ লগত তুলনা জয়ৰাম ৰমেশৰ

"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাকে নকৰি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক বেচা-কিনা কামত জড়িত হৈ আছে । আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অপাৰেচন পদুম নহয়, অপাৰেচন জাৱৰ অভিযান চলাই আছে।" কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা জয়ৰাম ৰমেশে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ দলত দুই ধৰণৰ সদস্য থাকে ।

Crime in Nagaon: সংবাদমেল যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ

নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত বৃহস্পতিবাৰে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰীগৰাকী অপহৰণ হোৱা নাছিল ৷ নিজ ইচ্ছাৰে ঘৰৰ পৰা গৈছিল কিশোৰীগৰাকী ৷ হয়বৰগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত যোৱা মঙলবাৰে হত্যাৰ বলি হোৱা আয়েশা ছিদ্দিকাক হত্যা কৰিছিল কোনো পৰিচিত ব্যক্তিয়ে ৷ সংবাদমেলত প্ৰকাশ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ ৷

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ আনন্দত আত্মহাৰা আদিবাসী সমাজ

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত আদিবাসী সমাজে ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰাৰ লগতে আতচবাজি ফুটাই বিজয়োৎসৱ পালন কৰে (festive mood in Baksa for Adibasi peace pact) । ঐতিহাসিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে আদিবাসী সমাজে বীৰছা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্জ্বালন কৰি আদিবাসীসকলৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে ।

বিদ্যালয়ৰ সকলো অনুষ্ঠানতে "অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ..." বাধ্যতামূলক

সকলো বিদ্যালয়ত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত "অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ..." পৰিবেশন কৰাটো যিদৰে বাধ্যতামূলক, ঠিক একেদৰে এতিয়াৰে পৰা সকলো বিদ্যালয়ৰ যি কোনো অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনী আৰু সামৰণিত পৰিবেশন কৰিব লাগিব জাতীয় সংগীত (Assam Anthem) ৷

ভিক্টৰ দাসক সকলো তথ্য-প্ৰমাণ ৰ‍জহুৱা কৰাৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে(Gauhati high court) ভিক্টৰ দাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই ভিক্টৰ দাসক বলিৰ পঠা সজাব খোজা হৈছিল বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ (MLA Akhil Gogoi)। ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত একো নথকাৰ প্ৰমাণ হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ ।

ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্মৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

নগাঁৱত ইউনিফৰ্মৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দূৰ্নীতি (School uniform scam)। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ইউনিফৰ্মৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ । একাউণ্টৰ পৰা ধন মোকলাই নিয়াৰ পিছতো বিগত তিনি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা নাই ইউনিফৰ্ম ।

৮ দিন বন্দী কৰি ৰাখি ধর্ষণ ! পুনৰ অভিযোগৰ আঙুলি উত্তৰ প্রদেশত

ধর্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে অজয়পাল বার্মা নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে (allegation of kidnapped and rap in UP) । আৰক্ষী সূত্র মতে, অভিযুক্ত যুৱকজন মহিলাগৰাকীৰ পূর্বৰে পৰিচিত । বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনা প্রসঙ্গত আৰক্ষীয়ে জনায় যে বিগত ১৫ জুনত গৌহানিয়া ৰে'লৱে ক্রছিঙৰ কাষত পাচলি কিনিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী । সেই সময়তেই ৰাস্তাত অভিযুক্ত যুৱকজনৰ সৈতে তেওঁৰ দেখা হয় ।

Richa Chadha Ali Fazal wedding: আলীৰ সৈতে বিয়াৰ বাতৰিত মোহৰ লগালে ৰিছাই

দুবাৰকৈ পিছুওৱা বিয়াখন অৱশেষত ঠিক হ’লগৈ ৷ বিয়াৰ তাৰিখ থিৰাং কৰিলে ৰিছা চড্ডা আৰু আলী ফজলে ৷ প্ৰেমিক আলী ফজলৰ সৈতে জীৱনৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ৰিচাই যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে (Richa Chadha Ali Fazal wedding) । বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰিছাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত আলীৰ সৈতে অক্টোবৰ মাহত হ’বলগীয়া তেওঁলোকৰ বিয়াখনক লৈ এটা পোষ্ট দিয়ে ৷

বহুতৰ মাজত একমাত্ৰ স্পষ্টবাদী মতৰ বাবেই জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা

জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ কেইখনমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো-