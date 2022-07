তিনিটা বিশেষ বাকচ দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ’ব ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে ৷ ভিভিআইপিৰ মৰ্যদাৰে নিবলগীয়া বাকচ তিনিটাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বিমানৰ এক্সিকিউটিভ ক্লাছৰ টিকট (Executive class tickets reserved for ballot boxes with VVIP status) ৷

"দ্ৰৌপদী মুৰ্মু প্ৰকৃততে আদিবাসী হয়নে ? দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হৈছে এগৰাকী ক্ৰীমী লেয়াৰত পৰা মহিলা ৷ তেওঁ এগৰাকী অভিজাত মহিলা ৷ যিগৰাকী মহিলা নিজেই ৰাজ্যপাল আছিল, যিগৰাকী বিধায়ক আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁক লৈ যদি আদিবাসীৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলা যায় সেইটো প্ৰকৃত অৰ্থত আদিবাসী হয়নে !" এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi commenting about Draupadi Murmu) ৷

দেশৰ শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰী সকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি ইউনিচেফ আৰু এন এছ এছ কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰা 'ইউ ৰিপ'ৰ্ট ' শীৰ্ষক এক ডিজিটেল মঞ্চ আজি আনুষ্ঠানিক ভাৱে উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে (Governor Jagdish Mukhi inaugurated U Report in Guwahati)৷

বৰপেটাৰোডত উত্তেজনা ৷ বৰপেটাৰোডত 7 খনকৈ বিলাতী সুৰাৰ দোকানৰ বাবে No Objection certificate ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াক লৈ চহৰখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

ত্ৰিপুৰা অসামৰিক প্ৰশাসনে ৰাজ্যখনৰ লগতে আগৰতলাতো এক বৃহৎ সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Tripura civil administration awareness campaign of Covid) । দৈনিক কৰোনা সংক্ৰমণ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰাত ৰাজ্যখনৰ দৈনিক কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা শীঘ্ৰেই ৩০০ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (Covid positive cases in Tripura soon cross 300) ।

অসমৰ দিছপুৰ বিধানসভাত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান কৰে 123 গৰাকী বিধায়কে (Presidential polling 2022 in Assam)৷ দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ চেন্ট্ৰেল হলত পুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে (123 MLA will vote in presidential Election) ৷

AIUDFৰ ভোটদানক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (Opposition expressed doubts about AIUDF vote in Presidential Election) ৷ লগতে দেশত পুতলা ৰাষ্ট্ৰপতিতকৈ এগৰাকী বিবেকবান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য শইকীয়াৰ ৷

দিল্লীত চিকিম আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত দুই সহকৰ্মী ৷ নতুন দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ হায়দৰপুৰ প্ৰকল্পত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

অদিতি ৰাও হায়দাৰীৰ শেহতীয়া ফটোশ্বুটে অনুৰাগীক কৰিছে মতলীয়া ৷ ক’লা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ সাজ পিন্ধা অদিতিৰ ওপৰত চকু থৰ লাগিল সকলোৰে ৷ চাওক ফটোসমূহ-

এৱাৰ্ড অনুষ্ঠান এটালৈ ৰশ্মিকাই পৰিধান কৰি গৈছিল ৰঙা ৰঙৰ এটা ষ্টাইলিছ চুটি ড্ৰেছ ৷ অনুষ্ঠানটোলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে মূৰ তুলি চালে ৰশ্মিকাক ৷ আপোনালোকেও চাওক ফটোসমূহ-