উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী হ’ব মাৰ্গাৰেট আলভা (Oppositions candidate for the post of Vice President) ৷ দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে এনচিপি নেতা শাৰদ পাৱাৰে ।

বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু ৷ আজমলৰ কাৰণেই হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি বেছিকৈ হৈছে ৷ সমাগত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচনত (Presidential Election 2022) এআইইউডিএফৰ বিধায়কে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব ৷ এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

ভাৰতত এদিনত ২০,৫২৮ গৰাকীৰ নতুনকৈ কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হৈছে (Covid infection increased in India)। ফলত ভাৰতৰ ক'ভিড-১৯ ৰোগীৰ সংখ্যা ৪,৩৭,৫০,৫৯৯ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে,কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্য়া ১,৪৩,৪৪৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে।

বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প'লিং এজেণ্ট হিচাপে নিয়োগ কৰিছে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক ভূৱন পেগু আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁইক । মিত্রদল অগপ আৰু ইউ পি পি এপৰ নাথাকে কোনো প'লিং এজেণ্ট । ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অসমৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৪৭ গৰাকী (Presidential election)।

চিপিআইএম পলিটব্যুৰ' বৃন্দা কাৰাটে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ বাৰ্তালাপত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ মনোনয়নৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কথা স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে(CPIM politburo Brinda Karat)। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,'আমাৰ যুঁজ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিৰুদ্ধে নহয়,ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজনীতিকৰণ কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে ( Brinda Karat Comment on presidential election)।'

গুৱাহাটীৰ তুলিকা নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰত সপ্তাহজোৰা বিশেষ নৃত্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় (Summer Dance Workshop at Guwahati)। কৰ্মশালাৰ সামৰণি দিনটোত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক পদ্মশ্ৰী বায়নাচাৰ্য্য ঘনকান্ত বৰা, পাশ্চাত্য নৃত্যৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হেমেন শৰ্মাক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

ত্ৰিপুৰাত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (COVID-19 cases increased in Tripura) ৷ মাস্ক পৰিধান নকৰিলে ভৰিব লাগিব 200 টকা জৰিমনা নিৰ্দেশনা (Tripura Government has decided to impose 200 fine if mask is not worn) ৷

অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ কোকৰাঝাৰ জিলা অভিৱৰ্তন দেওবাৰে কোকৰাঝাৰৰ সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় (Kokrajhar District Convention of AGP held in kokrajha) ৷

১০-১৫ দিনৰ ভিতৰত বিদ্যুতৰ সঘন লুকাভাকুৰ সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লোচাই (Power minister of Assam) । শক্তি বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বিদ্যুৎ খণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মূখীন হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে কি ৰূপ লয় সেয়া সময়ত লক্ষ্যণীয় হ’ব ৷

সকলোৰে হৃদয়ত স্থান দখল কৰা আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ প্ৰথমটো গীত Kesariyaৰ মুক্তি লাভ(Brahmastra song Kesariya) । মাৰ্চ মাহত বাৰাণসীত শ্বুটিং সম্পন্ন হোৱা সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত গীতটোত আলিয়া আৰু ৰণবীৰক মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।