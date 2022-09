সকলো বিদ্যালয়ত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত "অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ..." পৰিবেশন কৰাটো যিদৰে বাধ্যতামূলক, ঠিক একেদৰে এতিয়াৰে পৰা সকলো বিদ্যালয়ৰ যি কোনো অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনী আৰু সামৰণিত পৰিবেশন কৰিব লাগিব জাতীয় সংগীত (Assam Anthem) ৷

ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনলৈকে সভাপতি হৈ থাকক ভূপেন বৰা । বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ নচলালেও হ’ব । দিল্লীত ৰাহুল গান্ধী আৰু অসমত ভূপেন বৰা একেই কথা (Pabitra Margherita takes a gibe to congress)।

অসমৰ দলটোক তামিলনাডু চৰকাৰক সহযোগ কৰাৰ বাবেও উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । তামিলনাডুৰ মন্দিৰত থকা অসমৰ হাতীসমূহ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে অসমৰ দলটোক সুৰক্ষা আৰু সহযোগ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ । অসমৰ বিষয়াক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজত জয়মলাক চোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে । অহা 3 দিনৰ ভিতৰত তামিলনাডু চৰকাৰে দিব লাগিব অনুমতি ।

নগ্ন ফটোশ্বুটক লৈ সৰ্বত্ৰে হোৱা হুলস্থুলৰ মাজতে আৰক্ষীক দিয়া বিবৃতিটোত অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে এক বৃহৎ তথ্য (Ranveer Singh nude photoshoot) ৷

বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অনা জয়া কলিতা সন্দৰ্ভত নৰম স্থিতি অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (BJP President Bhabesh Kalita)৷

নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যত উত্তাল প্ৰতিবাদ (Recruitment scam in Assam)। শিৱসাগৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জুমুঠি দাহ কৰে । চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা উজবেকিস্তানৰ ঐতিহাসিক চহৰ সমৰকন্দত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী । ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ (SCO) সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব (PM Modi to attend SCO summit)। সন্মিলনৰ সময়ত আন দেশৰ নেতাসকলৰ সৈতে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব মোডী ।

ৰঙিয়াত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা ৬ লাখ টকা লুটি নিলে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে (Cyber fraud robbed of Rupees 6 lakh)। গম নোপোৱাকৈয়ে বেংক একাউণ্টৰ পৰা দুষ্টচক্ৰই উলিয়াই নিলে ধন । লোকজনৰ একাউন্টত ২ লাখ ৪৫ হাজাৰ টকাৰ ঋণলৈও পইচা উলিয়াই নিয়ে দুষ্টচক্ৰটোৱে ।

2003 চনৰ মানৱ সৰবৰাহৰ গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ লাভ কৰে পাঞ্জাবী গায়ক ডালেৰ মেহেন্দীয়ে (Daler mehndi human trafficking case) । জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে । সবিশেষ আগলৈ-

ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী দল চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জে কে সিনহা আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ (Election Commission of India) এখন পত্ৰ লিখে (Tripura CPIM secretary letter to Chief Secretary) । উক্ত পত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ থকা শ শ বাইক কোনে ক্ৰয় কৰিছে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনাইছে (CPIM demanding probe on UP registration bikes in Tripura) ।