জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ । ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চক দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত বাধা আৰক্ষীৰ । আৰক্ষীৰে হতাহতি প্ৰতিবাদকাৰীৰ । দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ বাবে অহা বহু প্ৰতিবাদকাৰীক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে আৰক্ষীয়ে । ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিবাদত আজি উত্তপ্ত হৈ পৰে দিছপুৰ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে (Kiren Rijiju visited Kaziranga )৷ কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী কাক গোঁসানী থানত ভগৱানৰ আশীষ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৰে এই মন্তব্য (Cabinet Minister Kiren Rijiju in Assam)৷

ত্ৰিপুৰাৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন (Tripura Rajya Sabha bye election 2022)। আসনখনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ আৰু বিৰোধী চিপিআই(এম) প্ৰাৰ্থী ভানুলাল সাহা । বিয়লি ৫ বজাত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ।

PFIৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি NIAৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান । সমগ্ৰ দেশৰ ১০ খন ৰাজ্যত চলিছে নিয়াৰ এই অভিযান (NIA raid in 10 states)। অভিযানত ১০০ৰো অধিক PFI নেতা-কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ । অসমতো গ্ৰেপ্তাৰ ৯জন PFI সদস্য ৷ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সহযোগৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে ।

দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো PFI ৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান (NIA operation against PFI)। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত অভিযান চলাই NIA য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পি এফ আইৰ নেতা আমিনুল হকক । কামৰূপৰ নগৰবেৰাৰ পৰাও চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।

দিল্লীৰ নিগম বোধ ঘাটত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বিখ্যাত কমেডিয়ান ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱৰ (Gajodhar bhaiya last rite)। এতিয়া কেৱল ৰাজুৰ স্মৃতি আৰু তেওঁৰ হাঁহিমুখীয়া মুখখনহে আমাৰ মাজত চিৰদিনৰ বাবে ৰৈ যাব ৷

কফি উইথ কৰণৰ শেহতীয়া খণ্ডটোত আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে গৌৰী খানে । আৰিয়ানক আটক কৰাৰ সময়ত পৰিয়ালটোৱে যিখিনি সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল তাতকৈ বেয়া আন একো হ’ব নোৱাৰে বুলিও কয় গৌৰীয়ে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে (New dental college to be set up in Tripura)। ব্ৰু লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাই আলোচনা কৰিছে ।

