গোলাঘাটৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত উত্তেজনা (Tense situation at Athkheliya Namghar)৷ ধৰ্মীয়স্থানৰ মূল প্ৰৱেশ পথতে ওলমিল তলা ৷ যাৰ ফলত দুটা ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ৷ আনকি আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰক্ষীৰ লগতে বহু অৰ্থসামৰিক বাহিনীৰ লোককো মোতায়ন কৰিব লগা পৰিস্থিতি আহি পাৰে ৷

লিডু কয়লা খনিত অঘটন ৷ ডিভিড নাগাৰ কয়লা খনিত গেছ লিক হোৱাৰ ফলতে 3 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Laborers die at Lidu coal mine) ৷ মৃত শ্ৰমিককেইজন ছহিদুল ইছলাম, হুছেইন আলী আৰু আছমত আলী ৷

বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এ কে এম মোজামেল হকে দেওবাৰে মুক্তি যুদ্ধৰ মনোভাবত বিশ্বাস কৰা সকলোকে ১৯৭১ চনত নিৰস্ত্ৰ বঙালীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বাবে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনায় (genocide of Bangalees in 1971 Liberation War) ।

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআই (BCCI) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দলৰ অফিচিয়েল কিট পৃষ্ঠপোষক (official kit sponsor of Indian cricket team) এম পি এল স্প'ৰ্টছে দেওবাৰে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা টি-২০ দলৰ বাবে নতুন জাৰ্চী মুকলি কৰে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জাৰ্চী ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰিৱৰ্তে মুম্বাইৰ অনূৰ্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ লগতে ক্ৰিকেটৰ কিছু 'ছুপাৰ ফেন'ৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰোৱা হয় (new jerseys launched for Indian T20 team) ।

বোকাখাতত অব্যাহত আছে চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰুৰ বেহা (Cow smuggling at Bokakhat)৷ বোকাখাতৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে আৰক্ষীৰ অভিযানত মৃত গৰুসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰে (45 dead cows found inside the truck) ৷

চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীক ৷ দলিত সম্প্ৰদায়ৰ নাবালিকা কামনাৰ বলি হ’ল 5 নৰ পিশাচৰ (Minor gang raped in up lakhimpur kheri) ৷ 12 দিনৰ অন্তত জীৱন-মৰণৰ সৈতে যুঁজি প্ৰাণ হেৰুৱালে ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে (Teenager died during treatment in Lucknow hospital)৷

সোমবাৰে পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু হাৰ্ডি সন্ধু অভিনীত আগন্তুক ছবিখনৰ শিৰোনাম আৰু মুক্তিৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে (Parineeti Chopra new movie)। কোড নেম: তিৰংগা হিচাপে শিৰোনাম দিয়া এই চোৰাংচোৱাগিৰিৰ এক্সন থ্ৰিলাৰখন হৈছে সময়ৰ বিৰুদ্ধে দৌৰি থকা এজন চোৰাংচোৱাৰ কাহিনী যিয়ে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে এক অটল আৰু নিৰ্ভীক মিছন সন্মুখত ৰাখি আগবাঢ়ি গৈ থাকে য'ত ত্যাগ তেওঁৰ একমাত্ৰ পছন্দ ।

বিহাৰ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা ভকত চৰণ দাসৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ (Bihar CM Nitish Kumar) সৈতে ১ আনে মাৰ্গৰ 'সংকল্প' ভৱনত এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে (delegation of congress met Nitish Kumar) ।

এক অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে তিতা কেৰেলাই শৰীৰত ইনচুলিনৰ স্বাভাৱিক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ উচ্চ পুষ্টিকৰ মূল্যৰ বাবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সুস্থ জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰৰ বাবে তিতা কেৰালা খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ (Queen Elizabeth state funeral) পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে দেওবাৰে বাকিংহাম পেলেচত আয়োজিত এক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছক সাক্ষাৎ কৰে (Droupadi Murmu met King Charles III) ।