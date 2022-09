সকলো যদি ঠিকে ঠাকে থাকে তেন্তে চলিত মাহৰ ভিতৰতে হয়তো দুয়োগৰাকী আই এ এছ বিষয়াই অসম এৰিব ৷ এই দুই শীৰ্ষ আই এ এছ বিষয়া হ'ল ক্ৰমে ছৈয়দ আব্বাছী (IAS Sayad Abbasi) আৰু নীৰজ বাৰ্মা (IAS Niraj Barma) ৷

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ (Weapons and explosives recovered) ৷ মাটিত পুতি থোৱা এটা ট্ৰাংকত উদ্ধাৰ এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ৷

কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্ৰমোদ বড়োৰ (Pramod Boro thanks to CM Himanta Biswa) । বিটিআৰৰ দহখন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ আৰু ৩১ মাৰ্চৰ দিনটো ছাত্র দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো এক ডাঙৰ প্ৰাপ্তি বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে (BTR Chief Pramod Boro comments on Kokrajhar cabinet) ।

মঙলবাৰে গা ধুবলৈ গৈ নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক কালীসাগৰ পুখুৰীত নিৰুদ্দেশ হৈছিল থিয়েটাৰৰ নৃত্যশিল্পী কণ দাস । ২৪ ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলোৱাৰ পাছত বুধবাৰে পুৱা SDRFৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে শিল্পীগৰাকীৰ মৃতদহে (Dead body recovered at Nalbari)। সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ পাঁচলগীস্থিত হলী চাইল্ড ইংলিছ স্কুলৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ মাৰাক চাংমা ৷ বিদ্যালয়খনৰ ৬ গৰাকীকৈ কণ-কণ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Molestation and sexual abuse of minor girls) ৷

ETV bharatৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ৷ মাজুলীৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা নামনি মাজুলীৰ এলেঙী গাঁৱৰ বিজু শইকীয়াই লাভ কৰিছিল এটি খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ (Retail outlets of Agriculture food item) ৷ পিছে সেই কেন্দ্ৰত কৃষকে ৰাখিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত কৃষি সামগ্ৰী৷ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ হ’লগৈ ভাড়াঘৰ ৷ এই ক্ষেত্ৰত ETV bharat ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা উপায়ুক্ত তথা কৃষি বিভাগ ৷

ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে জিলাখনত উপস্থিত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা (Jayanta Malla Baruah at Dhubri)। অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীক জিলা সদৰত উষ্ম আদৰণি । উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকী ।

ত্ৰিপুৰাত জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ (project for development of tribal in Tripura) বাবে ১৩০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা একত্ৰিত কৰিবলৈ বিশ্ব বেংকৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে (delegation of World Bank arrived in Tripura) ।

বিশ্বৰ ভিতৰতে একক আৰু অন্যতম মাজুলীৰ মুখাশিল্প(Mukha silpa of Majuli) । এই মুখা শিল্পই হাত বাউল দি মাতে পৰ্যটকক । বাৰিষাৰ পাছত এতিয়া পুনৰ মাজুলীত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ(Majuli tourism) । চামগুৰি সত্ৰত মুখা শিকিবলৈ আহিল সুন্দৰী যুৱতী(Mask making in Majuli) ।

কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ শশী থাৰুৰে গোৱা এটি হিন্দী গীত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । তথ্য প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ বাবে দূৰদৰ্শন শ্ৰীনগৰৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত তেওঁক এটি গান গাবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল । অনুৰোধ মৰ্মে এক আজনাবি হাছিনা ছে ইউ মুলাকাত হো গয়ি গীতটি গাইছিল তেওঁ ।