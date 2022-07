দেশত আৰম্ভ হৈছে ক'ভিড টীকাকৰণ অমৃত মহোৎসৱ (COVID Vaccination Amrit Mahotsava in India)। কেন্দ্ৰই ১৫ জুলাইৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ এই ৭৫ দিনৰ বাবে সকলো চৰকাৰী ক'ভিড টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত বিনামূলীয়া বুষ্টাৰ পালি প্ৰদানৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে । ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ব্যক্তি যিসকলৰ দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণৰ কৰাৰ ৬ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এই বুষ্টাৰ পালি ল'ব পাৰিব ।

আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰথমা পত্নী ইভানা ট্ৰাম্পে(Donald Trump's first wife) বৃহস্পতিবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ ১৯৭৭ চনত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগত বিবাশপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ইভানা ট্ৰাম্প আৰু ১৯৯২ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়(Donald Trump's ex-wife) ৷

ত্ৰিপুৰা কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ অধীনত থকা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলত শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে 240 টা নতুন অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ঘোষণা কৰে (240 new Anganwadi centres in Tripura)৷

চীনৰ পৰা নিজৰ মাতৃভূমিক পৃথক কৰিব বিচৰা নাই যদিও লোকসকলৰ অধিক স্বাধীনতা বিচাৰিছে ধৰ্মগুৰু দালাই লামাই (Dalai Lama demands autonomy of Tibetans)। চীনৰ মানুহে ক্ৰমান্বয়ে উপলব্ধি কৰিছে যে তেওঁ তিব্বতৰ স্বাধীনতা বিচৰা নাই; কিন্তু ইয়াৰ বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ স্বাধীনতা আৰু সংৰক্ষণ বিচাৰিছে । জম্মুত উপস্থিত হৈ সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰে দালাই লামাৰ ।

ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা ৷ দিল্লীলৈ ফুৰিবলৈ নিয়াৰ চলেৰে পৰিয়ালৰে সৈতে মিলি লাখ টকাত স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰিলে পত্নীক (Family sold daughter-in-law in Dhubri)৷ এতিয়া হাস্পতালত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে (Woman is fighting death in hospital)৷

বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই দুলিয়াজানত অৱস্থিত অসম গেছ কোম্পানীত উপস্থিত হৈ ললে কামৰ খতিয়ান (Bimal Borah visited Assam Gas Company) । লগতে কোম্পানীটোৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ’ল মন্ত্ৰীগৰাকী ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা দেশ আৰু বিদেশৰ ৫১০ খনতকৈও অধিক চহৰৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি আৰম্ভ হৈছে (Common University Entrance Test to undergraduate courses begins)। চিইউইটি (CUET) পৰীক্ষাবোৰক এনইইটি-ইউজিৰ (NEET-UG) পিছত 14.9 লাখ পঞ্জীয়নেৰে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ পৰীক্ষা হিচাপে গণ্য কৰা হয় (CUET examinations considered as second biggest examination)।

CAATSA আইনৰ শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক ৰেহাই দিয়াৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সভাই এক বিশেষ সংশোধনী আইন গৃহীত কৰে (US House approves amendment on CAATSA waiver to India)। এই সংশোধনী আইনত বিডেন প্ৰশাসনক চীনৰ দৰে আক্ৰমণকাৰীক বাধা দিয়াত সহায় কৰিবলৈ ভাৰতক প্ৰতিৰোধী আমেৰিকাৰ বিৰোধীসকলক নিষেধাজ্ঞা আইনৰ পৰা ৰেহাই প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

কানাডাৰ ইতিহাস আৰু এয়াৰলাইনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহত খালচা ক্ৰেডিট ইউনিয়নৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু শিখ সমাজসেৱক(Khalsa Credit Union and Sikh philanthropist) ৰিপুদামান সিং মালিকক বৃহস্পতিবাৰে কানাডাত গুলীয়াই হত্যা কৰে । উক্ত বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৩২৯ গৰাকী লোকে (329 people killed in 1985 Air India bombing)।

দেখিলেই শিয়ৰি উঠা এক দৃশ্য(Brutal murder) । জীৱ শ্ৰেষ্ঠৰ নৃশংস কাণ্ড । পত্নীক শিৰচ্ছেদ কৰি কটা মূৰ লৈ প্ৰায় ১২ কিঃমিঃ পথ ঘুৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে(Husband beheaded wife) ।