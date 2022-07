ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে নিজৰ কাৰ্যকালত ২০৩ৰো অধিক বিধেয়কত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে (Ram Nath Kovind gave assent to over 203 bills) যদিও আজিলৈ তাৰ বহুখিনিয়ে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । বহুকেইখন বিধেয়ক এতিয়াও আইনৰ ৰূপান্তৰিত হোৱা নাই । ৰামনাথ কোবিন্দে সন্মতি দিয়া তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাতিল কৰা হয় । নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আজিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।

শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি লিখা এখন হ’ৰ্ডিঙক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় (ByeByeModi hoarding in UPs Prayagraj) ৷ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Uttar Pradesh Police arrested five persons) ৷

মৰাণতো বাঘজান কাণ্ডৰ অনুৰূপ ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা । মৰাণ-হিংৰিজান পথত অইলৰ পাইপ ফাটি অহৰহ নিগৰিছে তেল (Oil spills at Moran)। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী ৷ ইফালে অইলৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ৷

বিশ্বব্যাপী দ্য গ্ৰেট খালী নামেৰে পৰিচিত WWE-ৰ প্ৰাক্তন মল্লযুঁজাৰু ডালিপ সিং ৰানাই তেওঁৰ এজন সহকৰ্মীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এখন টোল প্লাজাৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ (The Great Khali lodged a police complaint against toll plaza employees) ।

কোকৰাঝাৰত মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় বালিকা সৱলীকৰণ অভিযান(জেম)২০২২ (Girl Empowerment Campaigning) ৷ এনটিপিচি বঙাইগাঁৱৰ উদ্যোগত স্থানীয় ১০ খন বিদ্যালয়ৰ ৪০ গৰাকীকৈ ছাত্ৰীক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব বালিকা সৱলীকৰণ অভিযানত ৷

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গৌৰী শংকৰ দাসৰ সভাপতিত্বত জিলা উন্নয়ন সমিতিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়(ADC Gauri Shankar Das)। সভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক গছপুলি ৰোপণ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত ‘শ্যামলী চৌহদ’ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হয় ('Shyamali Campus' Programme)৷

সৰভোগত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানেও দালালৰাজক প্ৰাধান্য দি অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিজেপি নেতাৰ (Police accused of giving priority to Dalalraj) ৷ আৰক্ষী অধীক্ষকক এনে দালালৰাজৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৷

বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ অধ্যক্ষতাত বিটিআৰ সচিবালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত হয় এক বৈঠকৰ ৷ এই বৈঠকত বিটিআৰৰ বনাঞ্চলত বসৱাস কৰা লোকসকলক অন্য স্থানলৈ সংস্থাপনৰ জৰিয়তে বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰা আৰু পৰ্যটনৰ দিশটোক লৈ আলোচনা কৰা হয় (Review meeting on forest protection and conservations in BTR) ৷

ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিডতকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 13 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (Death toll rises to 13 )৷

"ইমান কষ্টকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব মই নোৱাৰো ৷" অৰুণাচলৰ টিৰাপত উগ্ৰপন্থীৰ আত্মসমৰ্পণ (ENNG Cadre Surrender)৷