অসমত বিগত দুবছৰত বাল্যবিবাহৰ হাৰ বৃদ্ধি

অসমৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ । ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ (Child marriage in Assam)। উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত অসমত বিগত ২ বছৰত বৃদ্ধি পাইছে বাল্যবিবাহৰ হাৰ । ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও সজাগতাৰ অভাৱ ।

Centre bans PFI: PFI ক নিষিদ্ধ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ

"পিএফআই আৰু ইয়াৰ সহযোগী মৰ্চাসমূহে এটা আৰ্থ-সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু ৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে মুকলিকৈ কাম কৰি আহিছিল (Centre bans PFI for 5 years) ৷ কিন্তু, তেওঁলোকে দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটোক ভেঙুচালি কৰাৰ দিশত কাম কৰাৰ লগতে সমাজৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণীক উগ্ৰপন্থী সজাবলৈ আৰু দেশৰ সাংবিধানিক কৰ্তৃত্ব আৰু গঠনৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এক গোপন কাৰ্যসূচীক অনুসৰণ কৰি আহিছে,” চৰকাৰী অধিসূচনাখনত এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

কেৱল পুত্ৰই নহয়, পৱন সিং ঘাটোৱাৰ বিজেপিলৈ আহিলেও আপত্তি নাই প্ৰশান্ত ফুকনৰ

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে বিজেপি গমন কৰা বিষয়ক লৈ ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Pranjal Ghatowar BJP arrival issue)। ইয়াৰ মাজতে বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে পৱন সিং ঘাটোৱাৰকো দললৈ আমন্ত্ৰণ জনালে । তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিলে কোনো আপত্তি নাই ফুকনৰ ।

দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ মাৰ্কিন সুৰক্ষা উপদেষ্টাৰে বৈঠক জয়শংকৰৰ

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ভাৰত আৰু আন কেইবাটাও বিশ্ব শক্তিয়ে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত চীনৰ বৰ্ধিত সামৰিক মনোভাবৰ পটভূমিত অঞ্চলটোক এক স্বতন্ত্ৰ, মুক্ত আৰু সমৃদ্ধ কৰি ৰখাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছে (US and India bilateral relation)।

জোনাইত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা: নিহত দুজন, আহত এজন

জোনাইত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Jonai) ৷ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন চাৰিচকীয়া বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা এডাল গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (One injured in Road accident) ৷

শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাত বাইক চোৰৰ মৃত্যু

শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীৰ জিম্মাত বাইক চোৰৰ মৃত্যু (Bike lifter dies in Gaurisagar police custody) ৷ যাৰ ফলত বুধবাৰে পুৱা গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense situation at Gaurisagar police station) ৷

তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ভাৰতক মাধমাৰ শোধাইছে : জয়শংকৰ

"চাওক, তেলৰ মূল্য সন্দৰ্ভত আমি চিন্তিত (India concerns about oil price) । কিন্তু আমি জনমূৰি ২,০০০ আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থনীতিৰ দেশ । তেলৰ মূল্যই যিহেতু আমাক মাধমাৰ শোধাইছে সেয়ে বিষয়টো আমাৰ বাবে এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় (External Affairs Minister S Jaishankar) ।

Ranbir Kapoor Birthday: 40 বছৰীয়া হ’ল চকলেট বয় ৰণবীৰ কাপুৰ

বলীউডৰ চকলেট বয় ৰণবীৰ কাপুৰৰ আজি 40 সংখ্যক জন্মদিন (Ranbir Kapoor Birthday) । যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰথম পছন্দৰ অভিনেতাসকলৰ তালিকাত ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম আহে সকলোতকৈ আগত । জন্মদিন বিশেষ দিনটোত চাওঁ আহক তেওঁৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য ছবি-

পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীৰে বড়ো নেছনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত গণসমাৱেশ

পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীত বড়ো নেছনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন চমুকৈ বনছুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Demand for separate Bodoland by BoNSU) ৷ লগতে দেৱৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ (Debargaon H.S. School) খেলপথাৰত গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

PFI ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক অভিযান: অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল PFI ৰ ২৫ নেতা-কৰ্মী

সোমবাৰে নিশাৰ পৰা আজি পুৱালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলা অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এগৰাকী মহিলাকে ধৰি ২৫ জন PFI ৰ নেতা-সদস্য (Raids against PFI)। আঠখন জিলাত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ PFI ৰ ২৫ জন নেতা-কৰ্মী ।