দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai Mob lynching) ৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে গণ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা লোকজন ৷ ইফালে এই অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত নিশাই দুজন লোকক সোধপোচৰ বাবে আটক (Two arrested in Jonai Mob lynching) ৷

সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai Mob lynching) ৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে গণ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা লোকজন ৷ মৃত লোকজন ধেমাজিৰ গোগামুখৰ চেতিয়া গাঁৱৰ গোলাপ বৰুৱা ৷ 32 বছৰীয়া গোলাপ বৰুৱা আছিল মানসিক ভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ৷

ৰাজ্যত পুনৰ কা আন্দোলনৰ উকমুকনি (CAA Protest) ৷ পুনৰ কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব জনপ্ৰিয় শিল্পী বিপিন চাউদাঙে ৷ পিছে এইবাৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আন্দোলন নকৰে শিল্পীগৰাকী ৷

চিৰাঙৰ ঢালিগাঁৱত বিজেপিৰ কাজলগাঁও মণ্ডল সমিতিৰ সংবাদমেল (Chirang BJP Press meet on Alliance)। ইউপিপিএলে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা নকৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ (BJP accuses UPPL to not protecting alliance) । চিৰাঙত ইউপিপিএলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ বিজেপিৰ সংবাদমেলত (BJP alleged UPPL on corruption in Chirang) ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ অধিক সুস্থিৰ কৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যে শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক দিশত কিছু সালসলনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Registrar of Dibrugarh University) । ড৹ জিতেন হাজৰিকাক উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুটীয়া পঞ্জীয়ক হিচাপে দায়িত্বত থকা ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় (Paramanand Sonowal new registrar) ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ নগাঁও চহৰৰ চিভিল গেইটত অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ ৷ নিশা অভিযান চলাই আটক মহিলাসহ তিনি ড্ৰাগছসৰবৰাহকাৰী ৷ নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ চাবোনৰ বাকচত বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখা দুই বাকচ হেৰ'ইন জব্দ (Drugs Peddler Arrested) ৷

সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উজলিল অসমৰ ছাত্ৰী দিবাংগনা । এনফ'ৰ্চমেন্ট অফিচাৰ পদৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে ১৬২ সংখ্যক স্থান লাভ দিবাংগনাৰ (Dibangana cleared UPSC exam)। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক বিভিন্নজনৰ সম্বৰ্ধনা ।

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত দুই জৈছ সন্ত্ৰাসবাদী ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ ছ’পোৰ অঞ্চলত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দুজন জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় (Jammu and Kashmir) ৷

শেহতীয়াকৈ গোৱালপাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আব্দুছ ছোৱাহান নামৰ এটা জেহাদী । ছোৱাহানৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বুধবাৰে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই আন এটা জেহাদীক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে (Jihadi arrested in Guwahati)। অৱশেষত আজমল হুছেইন নামৰ জেহাদীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুধনৈ থানাত মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছে । বাংলাদেশত অল কায়দাত যোগদান কৰিছিল ধৃত আজমল হুছেইনে ।

গোলাঘাটৰ লৱণঘাটত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ সম্পূৰ্ণ ৰূপে ভস্মীভূত হ’ল কেইবাটাও ঘৰ আৰু দোকান ৷ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি ৷ সুষমা বৰ্মন নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ একেটা চৌহদতে থকা ঘৰ আৰু দোকান ভস্মীভূত ৷