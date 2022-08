নগাঁৱত জঘন্য ঘটনা । কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন আৰু ব্লেকমেইলিং (Sexual assault case)। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে লম্পটকটোক। দীৰ্ঘদিনে কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ লম্পটোৰ বিৰুদ্ধে । ধৃত লম্পটটো কিশোৰীগৰাকীৰ ভিনিহিয়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

চিৰাঙত জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অভিযান (District Food and Civil Supplies Department raid) ৷ হাশ্ৰাউবাৰী বজাৰত চলোৱা অতৰ্কিত অভিযানত জব্দ কৰিলে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ লগতে বহুসংখ্যক ৰন্ধন গেছৰ বহী (Illegally stored cooking gas cylinders and gas books seized)।

তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পাঠদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ(ABVP protest in Dibrugarh) । ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চৰকাৰে লোৱা অসমীয়া ভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গণস্বাক্ষৰ অভিযানৰ পিছত শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ABVPয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Mass signature of ABVP at Dibrugarh) ।

গাঁও সমিতিৰ নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ত্ৰিপুৰাত তৎপৰ হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ (Tripura upcoming election)। চিপিআই(এম) দলেও কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে । বৈঠকত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হৈছে ।

বিশ্বনাথত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যুক আকোৱালি ল’লে মাতৃ-কন্যাই (Mother and daughter died of electric shock) ৷ বি পি এল গ্ৰাহকক বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ নামত নিম্ন মানদণ্ডৰ তাঁৰ যোগান ধৰাৰ বাবেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এইদৰে মাতৃ আৰু কন্যাৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

নলবাৰীত একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ দৌৰাত্ম ৷ চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ আকষ্মিক বিয়োগৰ অভিযোগ ৷ স্বামীৰ অভিযোগ মতে হাস্পতালখনৰ চিকিৎসক ডাঃ জয়ন্ত দাসৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই মৃত্যু হৈছে পত্নী ৰুমী কাকতিৰ ৷ এই লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্তিতিৰ সৃষ্টি হয় নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হাস্পতালত ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি বাহাল ৰাখি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো অসমীয়া মাধ্যমৰ বিপৰীতে ইংৰাজীত শিক্ষাদানৰ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপি সমৰ্থিত ছাত্ৰ সংগঠন ABVP য়ে(Science and Math in English medium in Assam)। শুক্ৰবাৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে নগাঁৱত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আকস্মিক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে(Rakibul Hussain comments on Himanta Biswa Sarma ) । পিছে কিয় ? এসময়ত আধ্যাত্মিকতাৰ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা মাদ্ৰাছাক এতিয়া জেহাদীৰ ঘাটি বুলি কোৱাক লৈও মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা একালৰ সতীৰ্থ ৰকিবুলৰ ৷

চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত ABSU ৰ সংবাদমেল(ABSU press conference at Kajalgaon in Chirang) । সংবাদমেলত পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত কোচবিহাৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োয়ে । চৰকাৰে যদিহে নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত বা পৃথক ৰাজ্য গঠন কৰিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমেই বড়োলেণ্ড গঠন কৰিব লাগিব বুলি দাবী কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে(ABSU demands Bodoland) ।

কলগাছিয়া থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া ওম প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত চলা এক গোপন অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক(Drugs supplier detained in Barpeta) ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজন কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আব্দুল মোতালেবৰ পুত্ৰ গোলাম মোস্তাফা ৷