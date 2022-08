জোনাই বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ সংখ্যক হাতীদাঁত ৷ অভিযানত জব্দ হৈছে ৭ ডাল হাতীদাঁত লগতে জব্দ জীৱন্ত কাৰ্টিজসহ এটা বন্দুক ৷

নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ৰ সমীপত থকা এখন হোটেলৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ (Kaliabor deadbody recover)। মৃতদেহটো বিজুস্মিতা নামৰ হোটেলখনৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

য়া দাবীৰ সমৰ্থনত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৰ কলগাছিয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী(AAMSU protest in Kalgasia) ৷ শিক্ষক নিযুক্তি, চৰকাৰী চাকৰি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আদিকে ধৰি 7 দফীয়া দাবীত বৰপেটা জিলাৰ ৪৪নং জনীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বাকৰিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোয়ে ৷

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত চলিছে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী । ইয়াৰ মাজতে মাহমৰাত কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতাই পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন । চৰাইদেউ জিলাৰ মিলন পঞ্চায়ত প্ৰেক্ষাগৃহত মঙলবাৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী(BJPs joining programme in Mahmora) ।

সমগ্ৰ দেশতে নৱীকৰণযোগ্য শক্তি ব্যৱহাৰৰ যেন এক বিপ্লৱ চলিছে । ইয়াৰ মাজতে ত্ৰিপুৰালৈ আহিল ভাল খবৰ । ৰাজ্যসমূহৰ নৱীকৰণযোগ্য শক্তি সংস্থাসমূহৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকে ত্ৰিপুৰাক নৱীকৰণযোগ্য শক্তি খণ্ডত শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অষ্টম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰিছে দুটাকৈ বঁটা(Tripura Award Renewable Energy) ।

নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত‌ গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য অধ্যাপক ড৹ জিতেন হাজৰিকাই লোৱা মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভা (Dibrugarh University students protest against fee hike)।

এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য(Dead Body recovered in Misamari) । নিশাৰ ভাগত ৩৫ বছৰীয়া এজন যুৱকক কোনো অচিনাক্ত লোকে হত্যা কৰি পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰিয় ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ভঙাগড়ৰ আখল ঘৰ । আখল ঘৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৪ বছৰ (4th anniversary of Aakhol Ghar)। বিশেষ মুহূৰ্তত ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী চানী বৰুৱাই ক'লে তেওঁৰ সফলতাৰ কাহিনী ।

খৰাঙৰ কবলত ৰাজ্য (Drought hit Assam) । নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ জিলাসমূহ বানে ক্ষতিগ্রস্ত কৰাৰ পাছত সমূহীয়া কঠিয়াতলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া খৰাংসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে কৃষক ৰাইজ (Farmers in trouble due to drought like situation)। কেইবাখনো জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ছন পৰি ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা । জলসিঞ্চন বিভাগে (Assam Government Irrigation Department) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পি এম কে এছ ৱাই আঁচনিখন (Central Government PMKSY scheme) সময়মতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে খৰাংসদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটো সহজ হ'লহেঁতেন । পি এম কে এছ ৱাই আঁচনিখনৰ অসমত সফল ৰূপায়ণ হোৱা নাই। বিভাগীয় গাফিলতিৰ বাবেই জনসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কৃষক (Farmers deprived of public irrigation system) ।

বিলকিছ বানুক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰা (Bilkis Bano gangraped and murder case) ১১ অপৰাধীৰ মুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ (Bilkis Bano case Plea in SC)।