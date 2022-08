নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ৰ সমীপত থকা এখন হোটেলৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ (Kaliabor deadbody recover)। মৃতদেহটো বিজুস্মিতা নামৰ হোটেলখনৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে

ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমোল পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উন্মোচিত হৈছে প্ৰতিদিনে (Health Department of Assam) । পাছ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা আৰু এবছৰ পূৰ্বে উদ্বোধন কৰা এটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই উদঙাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত ছবিখন । বোকাখাতৰ পানবাৰীত স্থাপন কৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আজিও প্ৰদান কৰা ন'হল স্বাস্থ্যসেৱা(No medical service in sub health center inaugurated earlier) ।

নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত‌ গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য অধ্যাপক ড৹ জিতেন হাজৰিকাই লোৱা মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভা (Dibrugarh University students protest against fee hike)।

সাত দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত ধুবুৰীত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(AAMSU protest in Dhubri) ৷ শিক্ষক নিযুক্তি, চৰকাৰী চাকৰি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আদিকে ধৰি 7 দফীয়া দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোয়ে(AAMSU protests to fulfil seven-point demand) ৷ দিনৰ প্ৰায় বাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি, জন সংখ্যা অনুপাতে চৰকাৰী চাকৰি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা(AAMSU on price hike) আৰু ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান তথা উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় ৷

মঙলবাৰে মঙলৰ দশা ভাল নাছিল বৰপেটাৰ চিটিকাৰ্ট নামৰ শ্বপিংমলখনৰ (Citykart shopping mall sealed by Barpeta Municipality) ৷ বৰপেটা পৌৰসভাক কৰ ফাঁকি দিয়া আৰু চহৰখন লেতেৰা কৰাৰ অভিযোগত বৰপেটা পৌৰসভাই উক্ত শ্বপিংমলখন ছীল কৰি দিয়ে ৷

মঙলবাৰে বাক্সাৰ বৰমাত অনুষ্ঠিত হয় অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ এখন বিশেষ বৈঠক (Non bodo Suraksha Samiti Assam) । বৈঠকত দাবী মানি নল’লে পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে । সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াক ব্যৰ্থ সাংসদ আখ্যা সংগঠনটোৰ ।

5 ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ দাবী টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ ৷ অন্যথা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসসকলে (Assam TET passed candidates)৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত সংযোজন কৰা হ’ল অত্যাধুনিক চি চি টিভি কেমেৰা সংলগ্ন ট্ৰেফিক চিগনেল লাইট ৷ মুঠ 94 টা স্থানত এই নতুন চিগনেল ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ফলত এতিয়াৰ পৰা কোনো লোকে যান-বাহনৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিব নোৱাৰিব । চিগনেল লাইটৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা কেমেৰাত বন্দী হ’ব সকলো দৃশ্য (Integrated traffic management system in Guwahati)।

দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াক কামৰূপ কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গোচৰৰ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে এই চমন (Manish Sisodia gets summon)

টোপনীত লালকাল পত্নীক গতিয়ালে চলন্ত ৰেলৰ আগলৈ (Man kills wife pushing in front of train)৷ ইয়াৰ পাছত প্লেটফৰ্মতে শুই থকা সন্তান দুটিক লৈ ততাতৈয়াকৈ ষ্টেচনৰ পৰা পলায়ন পাষাণ পুৰুষৰ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত ৷