কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Badarpur)৷ এই ভংকৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় শ্ৰী গৌৰী হাছানপুৰ গাঁৱৰ লিটন পাল নামৰ এজন যুৱক ৷ পথ পাৰ হোৱাৰ সময়ত লিটন পালক এখন তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দা মাৰে ৷ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত ৰাজপথত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত পৰি থকা লিটনক স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰী গৌৰী হাস্পতালত লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে (One dead in road accident)৷

দিল্লীৰ মুণ্ডকাত সোমবাৰে নিশা এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Firing in Mundka)৷ গুলীবিদ্ধ হৈ দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (2 people died) লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

ভাৰতৰ এজন অভিজাত লোকৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা ইছলামিক ষ্টেট সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ আটকাধীন আত্মঘাতী বোমাৰুটোক ভাৰতক গটাব পাৰে ৰাছিয়াই ৷ ব্যক্তিজনে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ দ্বাৰা এজন অচিনাক্ত ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

ভাৰত চৰকাৰে UPI(Unified Payments Interface) সেৱাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ আৰোপ নকৰে । UPIৰ লেনদেনত চাৰ্ভিচ চাৰ্জ বহন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে বুলি অনলাইনত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত দেওবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰাণালয়ে অস্বীকাৰ কৰে এই খবৰ ।

মৌচুমী বতাহৰ প্ৰৱেশৰ পাছতো এইবাৰ বাৰিষাত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিক অৱস্থাতকৈ হ্ৰাস পাইছে । এই তথ্য় সদৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । ৰাজ্য়ত তুলনামূলকভাৱে বাৰিষাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাতহে অধিক বৰষুণ হৈছে (Rainfall has decreased in Assam) ।

ভিডিঅ’ কলত আছিল প্ৰেমিক ৷ সেই সময়তে প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্যা ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত (Girl commits suicide during video call in Guwahati)৷

উন্নয়ণৰ শ্লোগানেৰে স্মাৰ্ট চিটি গঢ়াৰ সংকল্প লোৱা চৰকাৰৰ উন্নয়ণ ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত(Many problems of Guwahati have not been solved)। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো নজ্বলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট লাইট(Even after spending crores of rupees street lights donot go on) । যাৰ ফলত সঘনে সংঘটিত হৈছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা ।

নগাঁৱৰ একাংশ ফাৰ্মাচীত বিক্ৰী হৈছে ভেজাল ঔষধ (Counterfeit medicines sold in pharmacies in Nogaon) ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ নামত যেন বৰবিহ বিক্ৰী কৰি ৰোগীৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি । নগাঁও আৰক্ষীৰ এক অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ভেজাল ঔষধ বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য (Nogaon police drive against adulterated medicines) ৷

সোমবাৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল(Protest programme by Moran Students Union) ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগঠনটোৰ আহ্বানত বাহিৰ কৰা হয় প্ৰতিবাদী সমদল(Protest march in Tinsukia) ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অভিমুখে বিশাল মটৰ চাইকেল ৰেলীৰে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

সোমবাৰে প্ৰকাণ্ড অজগৰ এডাল উদ্ধাৰ হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ কুশলাইগুৰীত(python rescued Kushalaiguri in Bongaigaon)। জানিব পৰা মতে, জিলাখনৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ(Manikpur Police Station)অন্তৰ্গত কুশলাইগুৰীত এই প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল উদ্ধাৰ হৈছে।