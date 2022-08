জম্মু কাশ্মীৰত নিশা গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷ লগতে আন এটা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা আই ই ডি (IED found in Pulwama) ৷ ইফালে বিস্ফোৰণত আহত 9 গৰাকী অসামৰিক লোক (Nine civilians injured in grenade attack) ৷

কলগাছিয়াৰ আমগুৰি গাঁৱত এটি ৯ বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু(Child death in Kalgachia) । পাকঘৰৰ সিকিয়াত ওলমাই ৰখা পাকঘৰৰ পাত্ৰ নমাবলৈ গৈ শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । শিশুটিৰ অকালতে হোৱা মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি গভীৰ শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে (Shadow of grief over death of a girl child) ।

চাকৰি প্ৰদানৰ দাবীৰে ভাবুকি দি আটক হ’বলগীয়া হ’ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ টেট উত্তীৰ্ণ ৷ হোৱাটচএপ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল টেট উত্তীৰ্ণসকলে (Tet passed youth detained)৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শিক্ষকতাৰ দৰে পৱিত্ৰ বৃত্তিত কালিমা সানিলে এজন শিক্ষকে । এটা বছৰৰো অধিক সময় ধৰি এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিক হৈছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে (Teacher accused of molesting teenage girl)।

সন্ত্ৰাসবাদীৰ টাৰ্গেট পাঞ্জাৱ । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোহালি ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত হাই এলাৰ্ট জাৰি (Terror alert in Punjab)। কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই এই সন্দৰ্ভত পাঞ্জাৱ আৰক্ষীক তথ্য দিছে । সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য কেইবাগৰাকী নেতা আৰু বিষয়া ।

দিন হাজৰি কৰা এজন লোকলৈ আহিল ৩৭.৫ লাখ টকা কৰৰ জাননী ৷ আয় কৰ বিভাগে লোকজনলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে লোকজনৰ ৷

সততে সন্মুখীন হোৱা কিন্তু বহুলোকে আওকাণ কৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম মূৰৰ বিষে মগজুত চিষ্ট হোৱাৰ দৰে অধিক গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব(Brain cyst could be behind chronic headache) ৷ এই সন্দৰ্ভত কি কয় চিকিৎসকে সবিশেষ পঢ়ক ৷

বান-গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰা, বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়া আদি দাবীৰে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ৷ দেওবাৰে কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলৰ তিনিটাকৈ স্থানত বিশাল প্ৰতিবাদী জনজাগৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় (Flood victims protest in Tinsukia)৷

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনত দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে চোৰাং কাঠকটীয়াৰ দপদপনি (Illegal loggers in Sonai Rupai Wildlife Sanctuary)৷ তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য ৷

দেশৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ ক্ষণত পুনৰ যেন বৃটিছৰাজৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল ডুমডুমাত ৷ তিনিচুকীয়াত ঘটিল এক আজব ঘটনা (Strange incident happened in Tinsukia) । নিশা 8 বজালৈকে মহিলা শ্ৰমিকক চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই লগালে পাত চিঙা কামত (women laborers engaged in plucking leaves Till 8 pm in Tinsukia) । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।