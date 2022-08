বিনা অনুমতিত দেশ এৰিব নোৱাৰিব দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াই । দিল্লী চৰকাৰৰ নতুন আবকাৰী নীতিৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কীয় এক গোচৰত চিবিআইয়ে চিছোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে লুকআউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে (CBI lookout circular against Manish Sisodia)। ১৫ গৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ।

লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি (400th birth anniversary of Lachit Borphukan) । চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাই তেজপুৰত অসম ৰেপাৰটৰী নামৰ অপেছাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন নাটকৰ ।

উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল, ওড়িশা আৰু ঝাৰখণ্ডত বিগত কেবাদিনৰ পৰা হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Many dead as heavy monsoon rains wreak havoc)৷ হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি, কাংৰা ওণ্ড চম্বাত ভূমিস্খলন আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত শনিবাৰলৈ 25 জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে মৰাণৰ দুটাকৈ কেন্দ্ৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা (Recruitment exam centers set up in Moran) ৷ দুয়োটা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব মুঠ তিনিহেজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷

অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিয়োগ আয়োগে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিয়োগৰ বাবে বিভিন্ন জিলাৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰো বিভিন্ন কেন্দ্ৰত আজি আৰু ২৮ আগষ্টত বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে (Assam recruitment exam 2022) । পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ব্যাপক কঠোৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Strict measures for Assam recruitment exam) ।

শনিবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷ উক্ত সংবাদ মেলত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মাধ্যম সলোৱাৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটু সমালোচনা কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে (Akhil Gogoi criticized Assam CM Himanta Biswas Sarma) ৷

শেহতীয়াকৈ হোৱা কেবিনেটৰ বৈঠকত গোলাঘাট জিলাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা আৰু নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাৰ ভূমিত তাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে সষ্টম হৈছে চাহ বাগান কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় দল সংগঠনসমূহ (Tea Garden Hotel Project in Golaghat) ৷ এই সিদ্ধান্তক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিয়ে আটছা প্ৰতিনিধিয়ে (ATTSA React on Tea Garden Hotel Project) ৷

শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ নামত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ১৬ খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে একত্ৰীকৰণ কৰিব মহানগৰৰ ১৬ খনকৈ বিদ্যালয় । ৩০ তকৈ কম শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবেই গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত (Some government schools will be closed in Guwahati)।

অহা ২১ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাত হিন্দী ভাষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰথমখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে(Jatiya yuva shakti opposed use of Hindi language question papers)৷

অৱশেষত শনিবাৰে জেলৰ পৰা মুকলি হ’ল বিতুপন চাংমাই (Bitupan Changmai releases from jail)৷ অভিযোগ অনুসৰি, আলফা(স্বা) সপক্ষে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিতুপন চাংমায়ে ৷ যি গোচৰৰ আধাৰত বিগত প্ৰায় তিনি মাহ ধৰি বন্দীত্বৰ জীৱন কটাইছিল বিতুপনে ৷