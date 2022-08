কলিয়াবৰৰ কৰ্মস্থলীত উপস্থিত কমনৱেল্থত পদক জয়েৰে ইতিহাস ৰচা অসম কন্যা নয়নমণি শইকীয়া(CWG 2022 Medal winner Nayanmoni Saikia) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱহেলিত হৈ ৰোৱা চিকনিস্থ অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুখ্য শিবিৰলৈ মূল যোৱা পথচেৱা নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক জনালে আহ্বান ৷

মাজুলীৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল । পৰিয়ালটোৰ অন্যতম সদস্য বিশেষভাৱে সক্ষম এটি শিশুক লৈ চিন্তিত পিতৃ-মাতৃ ।পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে (Family seeks chief minister help for child treatment)।

শনিবাৰে পুৱতি নিশা উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুন জিলাাৰ ৰায়পুৰ খণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ(Uttarakhand cloudburst) হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ(Cloudburst in Dehradun Uttarakhand) । শনিবাৰে পুৱা ২.৪৫ বজাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকে ।

পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় দলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে (system to highlight false promises of Modi) । আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক পৃথক স্তৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে (Trinamool Congress fight against BJP) ।

মহানগৰীৰ খানাপাৰাত পৰিবহন বিভাগৰ অভিযান (Transport department operation in Khanapara) । উপস্থিত পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য (Parimal Shuklabaidya in Khanapara)। তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে প্ৰতিখন নৈশ বাছ ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ দ্বাৰা বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস উদযাপন (Tezpur University celebrates World Photography Day)। অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী নলিনী কান্ত বৰুৱাৰ সম্বৰ্ধনা আৰু ফটোগ্ৰাফী কৰ্মশালা ।

ম'বাইল আসক্ত হৈ পৰাৰ বাবেই পিতৃৰ গুলী খাবলগীয়া হ'ল 15 বছৰীয়া প্ৰিন্সে ৷ গুজৰাটৰ চন্দ্ৰ দৰ্শন ছ’চাইটিৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত প্ৰিন্সৰ পঢ়া-শুনাতকৈ ম'বাইলৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছিল অত্যাধিক আসক্তি (Increased interest in mobile phones rather than studying) ৷ যি কথাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া তথা প্ৰিন্সৰ পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ ওমপ্ৰকাশ সাকীয়া ৷

বাৰ্মিংহামত স্বৰ্ণজয় কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰা লনবল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াক কাজিৰঙাত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কহঁৰাত থকা বন বিভাগৰ পৰমানন্দ লাহন প্ৰেক্ষাগৃহত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অঞ্চলটোৰ দল-সংগঠনে নয়নমণি শইকীয়াক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে (Nayanmani Shaikia is warmly welcomed in Kaziranga)৷

ভাৰতীয় ফুটবলৰ বাবে এই দুখজনক খবৰৰ মাজতেই বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতীয় ফুটবলৰ শিৰ উচ্চ কৰালে এগৰাকী ভাৰত কন্যাই। তেওঁ হৈছে ভাৰতীয় মহিলা ফুটবলাৰ মনীষা কল্যাণ। কেৱল মহিলা হিচাবেই নহয়, তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় ফুটবলাৰ হিচাবে উয়েফা চেম্পিয়ন্স লীগত খেলাৰ কৃত্ত্ব অৰ্জন কৰে (Manisha Kalyan creates history)।

উত্তৰ প্ৰদেশত 8 বছৰীয়া ছাত্ৰক জোতাৰে পিতিলে শিক্ষকে (Amethi student beating case)৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ মুছাফিৰখানা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ চাকবাহেৰ গাঁৱত ৷ তৃতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক জোতাৰে প্ৰহাৰ কৰে অমিত যাদৱ নামৰ শিক্ষকজনে ৷