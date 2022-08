বোকাখাতত শুকুৰবাৰে পুৱাই জব্দ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ (Drugs seized in Bokakhat)। গুৱাহাটী অভিমুখী নামবৰ নামৰ বাছখনত অহা এজন যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ ড্ৰাগছখিনি । ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যুৱকজনক আটক ।

নামৰূপৰ বি.ভি.এফ.চি.এল'ৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ(BVFCL Namrup contractual employees Protest) ৷ কন্ট্ৰেক্টৰ লেবাৰ ইউনিয়ন (CLUN)আৰু বি.ভি.এফ.চি.এল মেনেজমেণ্ট'ৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীৰ ৷

দুদিন পুৰ্বে লখিমপুৰৰ ৰাজগড় ৰূপহীত অৰুণাচলীয়ে অসমৰ ১২ জন যুৱকক আক্রমণ কৰাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা তীব্র প্রতিক্রিয়া মাৰ নৌ যাওঁতেই পুনৰ অৰুণাচলত অসমৰ শতাধিক টেম্প' চালকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । সমস্যা সমাধান নকৰিলে অসমৰ পৰা অৰুণাচললৈ যোৱা গেটসমূহ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুংকাৰ চালকৰ(Tempo driver of Assam protest)।

উত্তৰ-পূব ছাত্ৰ সন্থা (NESO)ৰ আহ্বানত বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ 'কা' বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে (NESO anti-CAA protests in Assam) ৷ ইয়াৰ মাজতে কা আন্দোলনক লৈ মন্তব্য ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ । সাংসদগৰাকীয়ে ক’লে, বৰ্তমান সময়ত কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা নাই ।

আক্ৰমণৰ পাছতো ছলমান ৰুশ্বডিৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হাদি মাটাৰে(Salman Rushdie attacked by Hadi Matar in New york) ৷ ইৰাণৰ ৰিভলিউচনৰী গাৰ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা অস্বীকাৰ হাদি মাটাৰৰ ৷ ৰুশ্বডিৰ দ্য ছেটানিক ভাৰ্চেছ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ইৰাণৰ খোমেনিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ফতোৱা জাৰি কৰিছিল ৷

বিতৰ্কিত সিদ্ধান্তটো কোজিকোড় জিলা সত্ৰ আদালতৰ ন্যায়াধীশ এছ কৃষ্ণকুমাৰে গ্ৰহণ কৰে (contentious decision by Kozhikode District Sessions Court) । ন্যায়াধীশজনে কয় যে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ এগৰাকী মহিলাৰ হাতত সন্মান আৰু মৰ্যাদা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ থকাটো প্ৰয়োজন ।

এতিয়াৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা বিশেষ সুৰক্ষা গোটৰ সৈতে (এছপিজি) থাকিব দুটাকৈ দুধৰ্ষ মুঢল কুকুৰ ৷ বিশেষ কৰ্মশক্তি আৰু গুণাগুণৰ বাবে এই প্ৰজাতিৰ কুকুৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত (Mudhol dogs joined the Special Protection Group)৷

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাৰ নেতৃত্বত গঠিত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিষদত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ নৱগঠিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম (Sarbananda Sonowal included central election committee of BJP) ।

বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ গৈ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হ’ল এগৰাকী কিশোৰী ৷ মহানগৰীৰ সাতগাঁও অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘৃণনীয় ঘটনা ৷ সহপাঠীৰ ঘৰলৈ বুলি যোৱা কিশোৰীগৰাকীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চাহিল আলি নামৰ লম্পটটোৱে চলালে নিৰ্যাতন ৷ সম্প্ৰতি কাৰাগাৰত বন্দী চাহিল আলি ৷

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পর্যালোচনা বৈঠকত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ শোচনীয় ছবি(real picture of Assam education sector)। বিষয় অনুপাতে শিক্ষক নাই ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ত । এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে ৩,৭১৬ খন বিদ্যালয় । খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ ২৮ হাজাৰৰো অধিক পদ । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে ৩৯,২৭৬ গৰাকী অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ।