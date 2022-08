জম্মুৰ সুদ্ৰা অঞ্চলৰ এটা ঘৰত উদ্ধাৰ ছয়জন লোকৰ মৃতদেহ ৷ এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰে ৷

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিহালী আৰু বাঘমৰা মণ্ডল সমিতিৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্য মংগলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷

আৰক্ষীৰ কঠোৰ পহৰাৰ মাজতেই ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰৰ পৰাই পলায়ন কৰি আছে দুধৰ্ষ অপৰাধী । ইয়াৰ মাজতেই ঢকুৱাখনাৰ আদালতৰ(Three convicts escape from Dhakuakhana court) পৰা তিনি দুধৰ্ষ অভিযুক্তই পলায়ন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্য়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

অসমৰ ইতিহাসৰ এটি ক'লা দিন ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনটো (Dhemaji bomb blast)৷ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্মম আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে 16 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰি অহা হৈছে শোক দিৱস হিচাবে(Day of mourning) ৷ মংগলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হয় শোক দিৱস ৷

বিশ্বনাথৰ ৩৯ গৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা । বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক জিলা প্ৰশাসনে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে (Biswanath administration felicitated eminent persons from various fields)। ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত কৃষক,সাহিত্যিক, খেলুৱৈ,চিকিৎসক, কৃতী শিক্ষাৰ্থী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আদি আছে ।

নৱজাতকটিৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত নাতিয়েকৰ সৈতে আইতাক কুলেশ্বৰী দেৱীয়ে কাৰাগাৰত থকা পুত্ৰক তেওঁৰ মৃতসন্তানটিক এবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈ আহে (Dead body of her baby in her hand)৷ দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা মৃত নাতিয়েকক কোলাত লৈ কাৰাগাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এবাৰ পুত্ৰক চাবলৈ কান্দি কান্দি অনুৰোধ কৰে আইতাকে ৷ কিন্তু কাৰাগাৰৰ নীতি-নিয়মৰ দোহাই দি মাতৃৰ কান্দোনকো আওকান কৰি সুমনক নিজ পুত্ৰক শেষবাৰৰ কাৰণে চাবলৈ নিদিলে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

তীব্ৰবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা বাসগৃহৰ দেৱাল ভাগি ভিতৰত সোমাই যায় (Bolero met an accident in Dhuri)৷ ফলত বাসগৃহটোৰ ভিতৰত শুই থকা এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতী গুৰুতৰভাৱে হয় ৷

মহাৰাষ্ট্ৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত ৰায়পুৰৰ পৰা নাগপুৰ অভিমুখী ভগত কি কোঠী নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন(Bhagat Ki Kothi train from Raipur to Nagpur) ৷ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰায় 53 জন যাত্ৰী ৷ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে কেইবাজনো যাত্ৰীৰ ৷

দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীবাসীৰ বাবে কিছু সকাহ ৷ উৎকত গৰমৰ পৰা কিছু হ’লেও সকাহ পাইছে দিল্লীবাসীয়ে ৷ ৰাজধানী দিল্লীত হ্ৰাস পাইছে বতৰৰ তাপমাত্ৰা ৷ লগতে দিল্লীৰ কেবাটাও অঞ্চলত পাতল বৰষুণ হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

কা আন্দোলনৰ প্ৰসংগত পুনৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোঁহায়ে ৷ কা আন্দোলনত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহতসকলে এতিয়া ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ প্ৰসংগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ড৹ গোঁহায়ে ৷