ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে এক জৰুৰি নিৰ্দেশনা ৷ 31 জুলাইৰ ভিতৰত নিজ নিজ বেংক একাউন্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ আৰু ই-কে ৱাই চি (E-KYC) সংযোগ কৰিলে লাভ কৰিব পি এম কৃষক আঁচনিৰ ধন (PM Kisan Samman Nidhi) ৷ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে ৷

‘‘অসমৰ বহু মানুহ পশ্চিম বংগত থাকে আৰু পশ্চিমবংগৰো বহু মানুহ অসমত থাকে ৷ গতিকে দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত সু-সম্পৰ্ক থকাৰ দৰকাৰ ৷’’ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাতৰ অন্তত এইদৰে ক’লে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷

সুদীৰ্ঘ 18 মাহে প্ৰাপ্য দৰমহা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে হাফলং পৌৰ বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকল (Haflong Municipal Board employees deprived of salary) ৷ তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত ভুগিব লগা হৈছে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ৷ হাফলং পৌৰ বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ 18 মাহৰ প্ৰাপ্য দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনাইছে ৷

দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে HIV ৰোগীৰ সংখ্যা । দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ত্ৰিপুৰাতো HIV সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে(HIV patients increasing in Tripura) । বিশেষকৈ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত HIV ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য ।

নগাঁৱৰ মেট্ৰ' হস্পিতাল এণ্ড ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (Serious complaint against Metro Hospital and Research Centre)। সংকটজনক ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই । অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিও চিকিৎসা প্ৰদানত অৱহেলাৰ অভিযোগ । অভিযোগ দিয়া ৰোগীৰ অভিভাৱকক আৰক্ষীৰ জৰিয়তে হাৰাশাস্তি কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ ।

কন্যা সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে কৰিমগঞ্জত বোৱাৰী হত্যা । এচিড খুৱাই পত্নীক হত্যাৰ অভিযোগ নিজ স্বামী ছাকিল আহমেদৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে(Family suspects murder by husband and his family) ।

ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদে (Tripura Housing and Construction Board undertaken new projects) ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত অন্য নতুন ১১৬ টা প্ৰকল্প হাতত লৈছে । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ (Tripura Housing and Construction Board) এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে (chief minister Dr Manik Saha chaired review meeting) ।

ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত এপ্ৰিলৰ পৰা 12 জুলাই পর্যন্ত অসমত 115 গৰাকী লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্য়ু হৈছে 13 গৰাকীৰ(Death toll rises to 13 in Japanese encephalitis) ৷