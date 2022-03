আজি পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ মুঠ ৮০ টা ৱাৰ্ডত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টীয়কৰ ১০ টা ৱাৰ্ডৰ ২৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব EVM ত । ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত দেখা পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী । টীয়কৰ ১০ টা ৱাৰ্ডত ২৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে ভোটাদাতাৰ সংখ্যা ৭৫০০ গৰাকী ।

সপৰিয়ালে দেওবাৰে পুৱা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ নেহৰু হিন্দী বিদ্যালয়ত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন (Minister Jorgen mohan arrive at Moran to cast vote) ৷ ইটিভি ভাৰতৰ মৰাণৰ সংবাদদাতা উমাকান্ত বৰুৱাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ‘‘চৰাইদেউ জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৌৰসভা (Assam Municipal Election 2022) ত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

আৰম্ভ হ'ল শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ শিৱসাগৰৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ ফুকন নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাই বিকল হ’ল ইভিএম মেচিন (EVM machine failed at Ward no 10 in Sivasagar) ৷ বিকল্প ইভিএমতে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত অব্যাহত আছে সংঘৰ্ষ (Russia Ukraine war) । অৱশ্যে দেশখনত আৱদ্ধ বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াই সাময়িক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে অপাৰেশ্যন গংগাৰ আন এখন বিশেষ বিমান দিল্লীত উপস্থিত হয় । বিমানখনত আছে ১৮৩ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে আদৰণি জনালে বিমানত অহা যাত্ৰীসকলক ।

দেওবাৰে 8 বজাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কিন্তু শনিবাৰে বিয়লি বোকাখাতত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Violating election rules at Bokakhat) ৷

মাজুলীত স্বচ্ছ, নিকা আৰু সুৰক্ষিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু নির্বাচন আয়ােগ (EC is ready for by election in majuli ) । সমষ্টিটোৰ মুঠ ২০৩ টা ভােট গ্রহণ কেন্দ্ৰৰ প্রতিটোতে এই ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্রতিটো ভােটকেন্দ্রতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ গােট মােতায়েন কৰা হৈছে ।

ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজতে শনিবাৰে সম্পন্ন হয় মণিপুৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন(violence mars second phase of Manipur election) ৷ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় হিংসাত্মক ঘটনাত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় কেইবাজনো ৷

‘‘কেৱল আসন আৰু শাসনৰ বাবে জাতীয়তাবাদী সত্বাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা অজিৎ ভূঞা প্ৰকৃততে এজন আধুনিক যুগৰ ‘মীৰজাফৰ’। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নিজকে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ অন্যতম বিশ্বাসঘাতক চৰিত্ৰ ‘জয়চান্দ’ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।’’ সংবাদমেলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ মন্তব্য (Pabitra Margherita criticizes opposition parties)৷

‘‘এজিপি এৰি বিজেপিলৈ আহিলেও মোৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ সত্তা একেই আছে । অসমৰ স্বাৰ্থত মই কাম কৰিবলৈ ভালপাও । চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল কেৱল সীমা ঠেলাকলৈ হে ব্যস্ত থাকে । আমি সততে কৈ থকা সাতভনীয়ে কেৱল অসমৰ সীমা ঠেলাতহে ব্যস্ত থাকে ।" জানো আহক কিয় এনে মন্তব্য কৰিলে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই(MLA Atul Bora on border conflict) ৷

সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সম্বলপুৰৰ বাসগৃহটোৰ এটা অংশ পৰ্যটকে চাব পৰাকৈ প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে (Lakshminath Bezbaruah Sambalpur house)। বেজবৰুৱাৰ ৮৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী এই বাসগৃহটোতে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি ।