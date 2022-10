আমেৰিকাত ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱলৈ জীৱনজোৰা সাধনা সন্মান

আমেৰিকাত ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ বিবেক লালক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত । জেনেৰেল এট’মিক্স গ্লোবেল কৰ্পোৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী (General Atomics Global Corporation chief executive) লালক এই সন্মান প্ৰদানৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈছে ভাৰতবাসী । তেওঁক ফেডাৰেল এভিয়েচন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ সামৰিক পৰিবহণ বিভাগৰ নেতৃত্ব দিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেবিনেট সচিবৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপেও নিযুক্ত দিয়া হৈছিল ।

India vs South Africa: ১৬ ৰাণত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে

মাজৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ আন্তৰ্জাতিক শৃংখলাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে জয় লাভ কৰে(India Won by 16 runs against South Africa) ।

কলকাতাৰ দুৰ্গা পূজাত অসুৰৰ ৰূপত মহাত্মা গান্ধী

হিন্দু মহাসভাই কলকাতাত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীক 'অসুৰ' হিচাপে প্ৰদৰ্শন (Display of Mahatma Gandhi as Asura in Kolkata) কৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক । অৱশ্য়ে সোঁপন্থী দলটোৱে উক্ত বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয় যে প্ৰশাসনৰ হেঁচাত তেওঁলোকে মূৰ্তিটো সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

শিৱসাগৰত ঘোঁৰাৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, জীৱন্তভাৱে উদ্ধাৰ আন দুটা ঘোঁৰা

শিৱসাগৰত সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । কোনো নিৰ্দয় লোকে নিজৰ কামৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰা ঘোঁৰাকেইটা শিৱসাগৰ নগৰত মেলি দিয়াৰ ফলত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে ঘোঁৰাকেইটাই ৷ ইয়াৰে দুটা ঘোঁৰাৰ খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত মৃত্যু হয় ৷

চৌৰ্য বৃত্তিত আৰক্ষী: নিশা টহল দিবলৈ গৈ ফেন চুৰি কৰিলে খোদ আৰক্ষীয়ে

বিহাৰত এজন আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিলে এক নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ৷ নিশা কৰ্তব্যত ব্যস্ত থকা এজন আৰক্ষীয়ে চুৰি কৰিলে এঘৰৰ এখন টেবুল ফেন ( Cop on night patrol leaves with table fan in Bhagalpur) ৷ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হয় ঘৰটোত থকা চিচি টিভি কেমেৰাত ৷

উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ অভিযানত অযোধ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ PFI কৰ্মী

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন PFI কৰ্মী ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অযোধ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে PFI কৰ্মীজনক (Uttar Pradesh Police arrested PFI activist) । লোকজনক হিন্দু লোকৰ বিৰুদ্ধে ইছলামধৰ্মী লোকসকলক উচটনি দিয়া আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱাকে ধৰি জাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ ।

সাংসদ তপন গগৈয়ে উদ্বোধন কৰিলে ঐতিহাসিক ৰামখাপীঠ দেৱালয়ৰ মূল তোৰণ

১৭৬৯ চনৰ পৰা ১৭৭৫ চনৰ ভিতৰত ত্ৰিবেনী সংগমস্থল দিখৌমুখত স্বৰ্গদেও লক্ষ্মী সিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰামখাপীঠ দেৱালয় (Ramkhapeeth Devalaya at Dikhaumukh) । আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ আগৰেপৰা ৰামখা দেওশালখন আছে ৷ এইখন ঐতিহাসিক ৰামখাপীঠ দেৱালয়ৰ নৱ নিৰ্মিত মূল তোৰণখন সোমবাৰে উদ্বোধন কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে ।

Alfaaz Singh health update, কণ্ঠশিল্পী আলফাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ

পাঞ্জাৱী কণ্ঠশিল্পী আলফাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ । এতিয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে কণ্ঠশিল্পী গৰাকী (Punjabi singer Alfaaz injured) । সবিশেষ আগলৈ-

ভাৰতীয় আকাশসীমাৰ ওপৰত ইৰাণৰ বিমানত বোমাতংক

ভাৰতীয় আকাশসীমাৰ ওপৰেৰে গৈ থকা অৱস্থাত ইৰাণৰ এখন বিমানত হোৱা বোমাতংকৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপতাৰে সাজু হ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু বিমান (Indian Air Force fighter jet)। অৱশ্যে সকলো দিশ চালিজাৰি চোৱাৰ পিছত বিমানখন চীনৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ সংকেত দিয়া হয় ।

মাতৃয়ে অভিনয়ৰ সন্মতি প্ৰদান নকৰাত বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা অভিনেতাজন

এসময়ত মাটি বিক্ৰী কৰি পঢ়া-শুনা কৰা ৰংগৰাজে নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল ৷ কটপ্পা হিচাপে জনাজাত অভিনেতা ৰংগৰাজ সুবৈয়াৰ জন্মদিনত (Sathyaraj birthday)জানো আহক তেখেতৰ কিছু কথা-