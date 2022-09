হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ কুল্লু জিলাত পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত সোমোৱাত (Tempo fell into gorge in Himachal Pradesh) সাতজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 10 জন লোক আহত হয় ৷

আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ’ব চিন্তন বৈঠকৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী (Last day of Chintan Sibir) ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই চিন্তন বৈঠক (Chintan Sibir at Kaziranga) ৷

সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ জোনাই শাখা সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু জোনাই প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত দেওবাৰে আবেলি জোনাই কাৰ পাৰ্কিং প্লেচৰ ঙাচাৰচুক বাকৰিত "জোনাইত কবিতাৰ জোনাক" শীৰ্ষক বহুভাষিক কবিতা পাঠ আৰু কবি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (Kabi Sanmilan at Jonai) ।

অৱশেষত ৰুমী দত্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ (Prime Accused of Woman Murder Case Arrested) ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকজন সুব্ৰত মজুমদাৰ ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ অলিছিঙাত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুপ্তধন (Large amount of hidden treasure recovered ) ৷ আব্দুল কৰিম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে এই গুপ্তধনখিনি ৷

দেওবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদ (Assam Jatiya Parishad) আৰু দলটোৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ প্ৰথম দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে (Lurinjyoti Gogoi criticize BJP Govt) ৷

বাংলাদেশলৈ গো সৰবৰাহ ৷ এইবাৰ মাজুলীৰ পৰা গৰুসহ আটক গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰী (Smugglers arrested in Majuli) ৷ মাজুলী জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত জেংৰাইমুখ বালিচাপৰি ঘাটৰ পৰা দেওবাৰে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীকেইটাক ৷ জেংৰাইমুখ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিলীপ কুমাৰ চুতীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান (Cattle seized in Majuli) ৷

ভৰলুৰ নদীক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পাঁচ ঠাইত উলিওৱা হয় পদযাত্রা(River Day celebrated in Guwahati) । নদী দিৱস উপলক্ষ্যে কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা(River Day celebrated by Save Bharalu) । গুৱাহাটীৰ ৩৯ টা নলাৰ পানী কেৱল ভৰলুত পৰে । ভৰলুৰ পুনৰুদ্ধাৰ নহলে গুৱাহাটী বাসপোযোগী হৈ নাথাকিব ।

নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত মা দুৰ্গাৰ ৯টা ৰূপক পূজা কৰা হয় । বৃষভৰ ওপৰত স্থিতা শৈলপুত্ৰী মাতৃৰ সোঁ হাতত শূল আৰু বাওঁহাতত কমল পুষ্প সুশোভিত । ন-গৰাকী দুৰ্গাৰ মাজত তেওঁ হৈছে প্ৰথম দুৰ্গা । ইয়াৰ পূৰ্ব জন্মত তেওঁ প্ৰজাপতি দক্ষৰ কন্যা ৰূপে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল । তেতিয়া তেওঁৰ নাম আছিল 'সতী'।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ লংছোৱাল গুৰুকুলৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident) ৷ থিতাতে দুগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত আন দুগৰাকী মহিলা ৷