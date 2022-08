নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ইজনৰ পাছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ আগমন হৈছে ত্ৰিপুৰালৈ । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় ৰাজ্যখনত (Union minister Giriraj Singh at Tripura)। তেওঁৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জন বৰ্লাও উপস্থিত হয় ।

আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈয়ে নীৰজ চোপ্ৰাই গঢ়িলে ইতিহাস (Neeraj Chopra scripts history)। লাউচেন ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন চোপ্ৰাৰ । ডায়মণ্ড লীগ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে খ্যাতি লাভ । বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন ।

নগাঁৱত জঘন্য ঘটনা । চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যায়নৰত খুড়শালীক যৌন নিৰ্যাতন ভিনীয়েকৰ (Sexual assault and blackmailing)। ভিনীয়েকৰ ঘৰতে থকা কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায় প্ৰতি নিশাই যৌন নিৰ্যাতন চলায় লম্পট ভিনীয়েকে । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী অৱগত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ । আৰক্ষীৰ জালত লম্পট ভিনীয়েক ।

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত সংঘটিত হৈছে অনিয়ম । কোনো বিদ্যালয়ত যদি বিতৰণ কৰা নাই চাউল, কোনোবা বিদ্যালয়ত আকৈ হৈছে হৰলুকি । ইয়াৰ মাজতেই আকৌ ধেমাজি জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছে বৰবিহ(Rotten rice in Jonai school)।

এই মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা শাখাই ৰাজ্যখনত এনএলএফটিৰ উগ্ৰপন্থী(militant of NLFT)সক্ৰিয় হোৱাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই দুই ঘৰিয়া গাঁৱত উগ্ৰপন্থীৰ ধন দাবীক সৃষ্টি হৈছে আতংক ।

এটা চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা গোলাঘাটৰ বেজবৰুৱা চাৰিআলিত পলকতে লাগিল হুৱাদুৱা । কিছুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি জেলৰ পৰাই পলায়ন কৰিছিল চোৰটোৱে ৷ পুনৰ এইবাৰ চুৰি সামগ্ৰী লৈ উধাও হ’ব খোজোতেই ৰোষত পৰিল ৰাইজৰ ৷

গাঁও সমিতিৰ নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ত্ৰিপুৰাত তৎপৰ হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ (Tripura upcoming election)। চিপিআই(এম) দলেও কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে । বৈঠকত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হৈছে ।

তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পাঠদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ(ABVP protest in Dibrugarh) । ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চৰকাৰে লোৱা অসমীয়া ভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গণস্বাক্ষৰ অভিযানৰ পিছত শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ABVPয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Mass signature of ABVP at Dibrugarh)

বুধবাৰে নিশা টেক্সাছৰ ডালাছৰ এখন পাৰ্কিং লটত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ আমেৰিকান মহিলাৰ এটা দলক আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী মেক্সিকান মূলৰ আমেৰিকান মহিলাই (Texas police arrests woman for assault )৷ প্লেনোৰ এছমেৰাল্ডা আপটন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰতীয় মূলৰ মহিলাৰ দলটোক গালি গালাজ পাৰাৰ লগতে তেওঁ ভাৰতীয়সকলক ঘিণ কৰে বুলি কৈ অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰে ৷

হাৰ্ট অৱ ষ্টোন কেনেকৈ আহিছিল আলিয়া ভাটৰ হাতলৈ সেই সম্পৰ্কে মুখ খুলিছে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ চিত্ৰনাট্য পঢ়িয়েই প্ৰথমে প্ৰেমত পৰিছিল আলিয়া (Alia Bhatt on Hollywood debut) ৷ লগে লগেই সঁহাৰি জনালে হলীউডৰ এই প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি (Alia Bhatt opens up on bagging Hollywood debut) । নেটফ্লিক্সত মুক্তি পাব হাৰ্ট অৱ ষ্টোন । অৱশ্যে মুক্তিৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।