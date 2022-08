শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পত্ৰক লৈ মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ (Pradyut Bordoloi comments on letter of education minister) । শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পত্ৰক একপ্ৰকাৰ সমৰ্থন কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ।

জম্মু কাশ্মীৰত নিশা গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷ লগতে আন এটা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা আই ই ডি (IED found in Pulwama) ৷ ইফালে বিস্ফোৰণত আহত 9 গৰাকী অসামৰিক লোক (Nine civilians injured in grenade attack) ৷

বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ পাকৃগুৰী গাঁৱত চাঞ্চল্য়কৰ ঘটনা । ৭ লাখ টকা, ঘৰ আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী বিয়া দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে হিন্দু যুৱকক ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰৰ অভিযোগ(Hindu youth converts to Islam) । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শিক্ষকতাৰ দৰে পৱিত্ৰ বৃত্তিত কালিমা সানিলে এজন শিক্ষকে । এটা বছৰৰো অধিক সময় ধৰি এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিক হৈছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে (Teacher accused of molesting teenage girl)।

ৰাজ্যৰ ২৪ খন জিলাৰ ১,০৩৬ টা কেন্দ্ৰত আজি অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা (Recruitment examination) ৷ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই পৰীক্ষা ৷ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ আৰু দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৪ বজালৈ দুটা ভাগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ।

উজনি অসমত আম আদমী পাৰ্টীৰ ক্ৰমাৎ উত্থান হৈছে । ইয়াৰ মাজতে মৰাণত আয়োজন আপৰ যোগদান কাৰ্যসূচী(AAP joining Program in Moran)।বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱা মোহিনী মোহন লিগিৰাৰো আপত যোগদান ।

নগাঁও চহৰত কণীসহ বিষাক্ত চকৰী ফেঁটি সাপ উদ্ধাৰ ৷ এগৰাকী লোকৰ বাসগৃহৰ কোঠাৰ ভিতৰত এটা গাঁতত বাহ লৈছিল চকৰি ফেঁটি সাপটোৱে ৷ বাসগৃহটোৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ চৌহদত সাপটো কেইবাদিনো ওলোৱা সোমোৱা কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰে পৰিয়ালটো ৷

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনত দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে চোৰাং কাঠকটীয়াৰ দপদপনি (Illegal loggers in Sonai Rupai Wildlife Sanctuary)৷ তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য ৷

মুনুগোডুত ৰাজহুৱা সভা সমাপ্ত কৰিয়েই হায়দৰাবাদত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shan in Hyderabad)৷ তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ (টিডিপি) প্ৰতিষ্ঠাপক এন টি ৰামা ৰাওৰ নাতি দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয়া তাৰকা জুনিয়ৰ এন টি আৰক সাক্ষাৎ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Junior NTR met Union Home Minister Amit Shah)৷

গয়া ভ্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ কনভয়ত আক্ৰমণ(Nitish Kumar's convoy attacked)৷ লাঠী-ৰ'ড-শিলগুটিৰে আক্ৰমণ চলাই ধবংসস্তুপত পৰিণত কৰে কনভয়টোৰ দুখনকৈ বাহন ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 জনক ৷